Tenerife planta cara a las bebidas energéticas y al vapeo: veto para menores de 16 años

El pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado hoy viernes una moción de CC y PP en la que se solicitan normativas que prohíban la venta, distribución y publicidad de bebidas energéticas y dispositivos de vapeo a menores de 16 años.
La iniciativa se inspira en acciones pioneras como la impulsada recientemente en Galicia, donde se tramita una ley autonómica para restringir el acceso de los menores a estos productos, y plantea que Canarias avance en la misma línea para proteger la salud y el bienestar de la población infantil y juvenil.
En este sentido, la propuesta aprobada en el pleno insta al Gobierno de Canarias a elaborar una normativa autonómica que prohíba la venta, distribución y publicidad de bebidas energéticas y dispositivos de vapeo a menores de 16 años.
Asimismo, se propone impulsar desde el propio Cabildo campañas educativas y de prevención, en coordinación con otras instituciones, dirigidas a informar a familias, centros educativos y a la propia juventud sobre los riesgos asociados a su consumo
También se insta al Ministerio de Sanidad a desarrollar una normativa estatal específica que regule estos productos, con advertencias sanitarias claras, control de la publicidad y restricciones de edad, y dar traslado del acuerdo a las principales instituciones educativas y sanitarias del archipiélago.
La moción aprobada en el Cabildo de Tenerife incide en que el uso de estos productos “se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años, especialmente entre la población más joven”, y subraya que se trata de una amenaza emergente para la salud pública, tal y como han advertido organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
Las bebidas energéticas, con elevados niveles de cafeína, azúcares y otros estimulantes, y los dispositivos de vapeo, que contienen nicotina y sustancias químicas potencialmente nocivas, están asociados a alteraciones cardiovasculares y neurológicas, trastornos del sueño, problemas de ansiedad, dependencia y daños en el desarrollo físico y psicológico de los menores, se describe en el texto.
En el caso de los vapeadores, los informes sanitarios alertan además de su papel como puerta de entrada al consumo de tabaco convencional y del riesgo de lesiones pulmonares graves.
Según los últimos informes de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, más del 70% del alumnado de tercero y cuarto de ESO ha probado bebidas energéticas, y más de la mitad ha tenido contacto con dispositivos de vapeo.