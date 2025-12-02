Sanidad retira de urgencia un producto de un calendario de adviento de una conocida marca de cosmética

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación del lote SR335 del cosmético Yepoda – The Cocoa Cloud, una manteca corporal incluida en el calendario de adviento de 2025 de la marca Yepoda, concretamente en el día 8.
La AEMPS señala que estas actuaciones han sido adoptadas por la propia empresa responsable del producto.
Según la información facilitada por la marca, tras el uso del cosmético que se encuentra en el calendario de adviento se ha detectado crecimiento del microorganismo Pseudomonas aeruginosa en el lote afectado. La causa identificada es una pérdida de eficacia del conservante del producto.
La compañía ha confirmado que en España esta manteca corporal se ha comercializado únicamente a través de la página web oficial de Yepoda, donde se ha publicado un mensaje dirigido a quienes pudieran disponer del lote afectado.
Además, la empresa ha comunicado la incidencia mediante correo electrónico a las personas consumidoras que adquirieron el calendario de aviento.
La agencia indica que ha trasladado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.
Las personas que dispongan de alguna unidad del lote SR335 no deben utilizarla y deben contactar con la empresa responsable para su devolución.