Canarias registró 632 incidentes durante la Nochebuena, un 6% más que el año pasado

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2, servicio dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, coordinó un total de 632 incidentes que precisaron la movilización de recursos de emergencias, desde las 22:00 horas del 24 de diciembre hasta las 07:00 horas del día de Navidad. Esto supone un aumento del 6,04% con respecto al año 2024 en el que se gestionaron 596 incidentes.
Por otro lado, este año se recibieron 1.692 llamadas frente a las 2.424 del pasado 2024, lo que refleja un descenso del 30,2% y demuestra que cada día la población hace un uso más responsable del teléfono de emergencias 112 y lo utiliza fundamentalmente para casos de urgencia y emergencia y menos para otro tipo de llamadas de consulta o información, entre otros.
Si se analizan estos datos por tipologías, al contrario que en 2024, todos los sectores han incrementado su actividad excepto el de seguridad (actos contra la propiedad, desorden en la vía pública, violencia…), que registró un 5,6% menos de incidentes, pasando de 301 el año pasado a 284 esta Nochebuena.
Las activaciones relacionadas con accidentes, ya fueran de tráfico o de otro tipo, se incrementaron en un 82,1% al registrarse 51 asistencias este año frente a las 28 del año 2024.
El sector de extinción de incendios, salvamento y rescate pasó de siete asistencias en 2024 a nueve este año, lo que supone un aumento del 28,5% frente al año pasado.
Las asistencias sanitarias (enfermedad, consultas médicas, transportes secundarios desde centros de salud a hospitales…) crecieron un 6,5%, con 262 intervenciones frente a las 246 del año pasado.
El resto de los incidentes gestionados desde el Centro Coordinador, un total de 26, correspondió a asistencias técnicas que engloba otro tipo de incidentes como los relacionados con desprendimientos en carreteras, caída de tendido eléctrico, rescate de animales o achiques de agua, entre otros.
Por provincias, la sala operativa de Tenerife dio asistencia a 259 incidentes frente a los 373 incidentes gestionados en la sala operativa de Gran Canaria.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias continuará estos días fomentando las medidas de autoprotección entre la población canaria con la difusión de una serie de video consejos en redes sociales bajo el lema “Navidad Segura”, donde diferentes profesionales del sector de las emergencias ofrecen sencillas pautas para evitar los riesgos a los que podemos estar expuestos durante estas fiestas navideñas, por ser una época de celebraciones y espectáculos con gran afluencia de público.