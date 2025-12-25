Susto en el Teide por un desprendimiento: “Me salvaron esos 5 metros”

La imagen de un reciente desprendimiento en el Teide ha llamado la atención en redes sociales después de que un usuario de TikTok, boranay0_, difundiera un vídeo en el que se aprecian los restos de rocas caídos en una de las laderas del Parque Nacional.
En las imágenes, el joven acompaña la escena con un mensaje tan directo como inquietante: “Desprendimientos en el Teide. Gracias a dios por esos 5 metros que me permitieron estar a salvo”, dejando claro que el derrumbe se produjo muy cerca de donde él se encontraba.
En la grabación compartida en TikTok se observa la zona afectada por un desprendimiento reciente en el Teide, con fragmentos de roca esparcidos sobre el terreno y marcas visibles del arrastre.
El autor del vídeo relata en el texto que apenas unos metros marcaron la diferencia entre el susto y una posible tragedia, subrayando el peligro que pueden suponer este tipo de episodios en áreas de montaña.
Las autoridades y especialistas en montaña insisten en la necesidad de consultar el estado de los accesos, tener en cuenta la presencia de nieve o hielo y planificar las rutas con margen ante posibles incidencias.