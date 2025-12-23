Canarias es la segunda comunidad que más eleva sus ventas exteriores

Las empresas radicadas en Canarias incrementaron sus ventas al exterior un 14,5% en los diez primeros meses del año, con un total de 2.527 millones de euros. Esta cifra coloca a las Islas como la segunda comunidad autónoma con mejores resultados, por detrás de Extremadura (+20%), según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Si se toma como referencia solo el mes de octubre, el alza de las exportaciones canarias fue del 23%.
Dentro del Archipiélago, la provincia tinerfeña acumula un crecimiento muy destacado en los diez primeros meses del año, con un 59,1% más, frente a Las Palmas, donde las exportaciones descendieron un 2,6%. No obstante, esta provincia vendió más al exterior, con 1.552 millones de euros, sobre los 974,5 de Santa Cruz de Tenerife.
Por productos, el peso del sector energético es determinante en las exportaciones canarias, al representar más de la mitad de lo que se vende fuera, un 58,7%, con un valor de 1.483 millones de euros. Este importante volumen responde en gran medida al avituallamiento y suministros de petróleo y sus derivados a embarcaciones y aeronaves. Este capítulo ha aumentado un 13,8% sobre el mismo periodo del año pasado.
A estos productos le siguen los bienes de equipo, que representan un 14% del total de exportaciones canarias y que aumentaron un 56,8%, hasta los 352 millones de euros. Los productos de alimentación, bebidas y tabaco, crecieron el 21,9% en los diez primeros meses del año, hasta alcanzar los 281,1 millones de euros.
Las exportaciones canarias suponen solo el 0,8% del total de las ventas españolas al extranjero en lo que va de año.