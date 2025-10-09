“Canarias es la segunda comunidad de España en la que más aumentan las exportaciones, un 12%”

La secretaria de Estado de Comercio analiza en su visita a Tenerife las principales cifras del comercio exterior de Canarias y su posicionamiento estratégico hacia los mercados africanos y latinoamericanos. Destaca las positivas cifras de inversión extranjera, que crecen de manera importante en un contexto de atonía general, y anima a las empresas del Archipiélago a consolidar la exportación de servicios de alto valor añadido en sectores en los que tiene potencial, como la economía azul, las energías renovables, el audiovisual o el sector aeroespacial.
-¿Cuáles son los principales asuntos que aborda el consejo asesor para el apoyo de la internacionalización y el impulso al comercio exterior?
“Hemos traído a la reunión varios puntos para continuar promoviendo la internacionalización de las empresas canarias y la atracción de inversión extranjera junto con el Gobierno regional y los representantes del sector privado, con el fin, también de impulsar la formación de personas en las Islas que puedan contribuir a la diversificación de mercados y aprovechar este puente natural que es Canarias con África y América latina. En este contexto, el Consejo de Ministros ha aprobado esta misma semana una ayuda directa de 500.000 euros al Gobierno de Canarias para promover la internacionalización, un impulso que se mantiene desde el año 2018 y que suma ya 4,5 millones de euros para contribuir a incrementar el flujo de exportaciones y posicionar a Canarias en sectores en los que tiene potencial”.
–El Gobierno de Canarias ha señalado como objetivo prioritario la atracción de inversión extranjera a las Islas. ¿Cómo se evoluciona en ese ámbito?
“La inversión extranjera que nos interesa atraer es aquella que tenga valor añadido, que cree puestos de trabajo altamente cualificados, que genere transferencia de tecnología y riqueza para la región. Canarias está teniendo un muy buen comportamiento en cuanto a la atracción de inversión extranjera. Solo en lo que llevamos de año los flujos ya son superiores a los de todo 2024, que finalizó con unos 138 millones de euros. Este año ya va por 193 millones de euros. Frente a una cierta atonía en la atracción de inversión extranjera con carácter general por la situación geopolítica mundial, las Islas están teniendo muy buenos resultados”.
-En relación con las exportaciones, una economía como la de Canarias, con los condicionantes que la limitan y con una dependencia tan grande del sector servicios, ¿en qué sectores debe posicionarse para ser competitiva en el comercio exterior?
“Si bien durante muchos años el Archipiélago ha sido un gran exportador en productos como el tabaco o los agroalimentarios, en la actualidad está avanzando hacia una exportación de servicios especializados, vinculados a la digitalización, la tecnología, la economía azul, la biodiversidad o el turismo sostenible, ámbitos en los que está ofreciendo una exportación de servicios de un alto valor añadido”.
– En cuanto al continente africano y ese mercado natural al que alude para las Islas, ¿qué papel desempeña el Archipiélago en los planes del Gobierno de España dentro de su estrategia para los países de África?
“Miramos al continente africano con atención por distintas razones, entre ellas, su previsión de duplicar la población de aquí al año 2050, o su potencial como gran mercado. Canarias, en ese sentido, tiene una posición absolutamente privilegiada. Desde el Gobierno lo vemos como una oportunidad en la que el Archipiélago es un pilar estratégico y fundamental, una puerta de entrada lógica a África no solo desde España, sino también desde Europa. El programa Alianza África Avanza, que hemos puesto en marcha, es una buena prueba de ello, con oportunidades para que empresas españolas se internacionalicen y con proyectos de formación para jóvenes en el continente, como Tierra Firme, en el que trabajamos junto al Gobierno Canario y la Cámara de Comercio”.
– Las exportaciones canarias a países del continente africano no son tan elevadas como podría pensarse. Del total de 3.500 millones de euros el año pasado, unos 94 millones correspondieron a Senegal y otros 79, a Mauritania. ¿Hay un plan para acompañar ese deseo de que Canarias sea puerta de entrada?
“Canarias es la segunda comunidad autónoma que mejor se está comportando en cuanto al crecimiento de sus exportaciones, que han subido un 12% y, en concreto, África es su segundo destino, a donde se dirigen también el 12% de sus exportaciones. Creemos que es una evolución positiva y ponemos las herramientas para que siga siéndolo. Uno de los instrumentos financieros con el que contamos en la Secretaría de Estado, el Fondo de Internacionalización de la Empresa, tiene en Canarias a la comunidad autónoma donde hay más empresas que demandan ese fondo y, concretamente, para el continente que más lo demandan es África”.
-Se está notando ya en las empresas el efecto de los aranceles impuestos por Estados Unidos? ¿Qué opciones se están barajando para compensar las posibles pérdidas de clientes?
“Solo un 1,2% de las exportaciones canarias van al mercado estadounidense. Por tanto, su exposición es limitada. Dicho esto, somos conscientes de que para una empresa la repercusión puede ser importante. Por eso, además del plan de relanzamiento gestionamos programas de asesoramiento personalizado con las 500 mayores exportadoras a Estados Unidos, que hemos ampliado a mil. Dentro de ellas, hay ocho empresas canarias, con las que ya se está trabajando. En cuanto a la diversificación de mercados, estamos teniendo una agenda muy ambiciosa de acuerdos de libre comercio con distintas zonas, como el Mercosur, pero también toda la zona asiática”.
– No considera entonces que el acuerdo con Mercosur perjudique a Canarias.
“Me gustaría trasladar un mensaje de tranquilidad porque creo que el acuerdo con el Mercosur es equilibrado. Los cálculos indican que se van a incrementar las exportaciones entre un 54% y un 62%, mientras que las importaciones crecerán entre un 11% y un 14%. En el caso de productos que se puedan considerar sensibles, ya se han establecido contingentes para proteger la producción interna, como puede ser el caso del plátano de Canarias. Pero, además, el Archipiélago, como región ultraperiférica, quedaría protegido por una cláusula de salvaguarda que se activaría en el caso de generar un efecto perjudicial. Creemos que el acuerdo no va a perjudicar y que va a ser positivo porque abre un mercado de 273 millones de consumidores”.
– El comercio minorista canario lleva cuatro años encadenando aumentos de las ventas pero el cierre de tiendas físicas es un problema muy importante. Al margen de la falta de relevo generacional las empresas sufren la competencia de las plataformas digitales y de la franquicia fiscal para productos de menos de 150 euros. ¿Trabaja el Gobierno en una solución?
“Son dos problemas que observamos en toda España, no solo en Canarias. En cuanto al relevo generacional, estamos trabajando con las comunidades autónomas para ver cómo podemos contribuir a que no se cierren tantos comercios por ese motivo. Sobre las plataformas, la Comisión Europea está apoyando una iniciativa para eliminar precisamente esa regla de minimis y se va a intentar avanzar para eliminarla. Sabemos que el comercio es omnicanal, que el online ha venido para quedarse pero hay que competir en condiciones de igualdad y eso lo debemos garantizar desde las administraciones”.
– Sobre el embargo de armas a Israel, han podido evaluar el posible impacto económico que va a traer consigo?
“Los datos de lo que exportamos a Israel no son relevantes. Suponen alrededor de un 0,4% de las exportaciones globales y en torno a un 0,2% de las importaciones. Económicamente, el impacto será mínimo, pero reputacionalmente, la política exterior del Gobierno de España es muy clara y, de alguna manera había que materializar ese embargo, porque lo que no podemos hacer es contribuir a ese conflicto”.