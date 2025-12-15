El Cabildo abrirá mañana los carreteras de acceso al Teide, pero solo por una vía

El Cabildo de Tenerife prevé abrir mañana martes, 16 de diciembre, a partir del mediodía, las vías de acceso al Parque Nacional del Teide, exclusivamente a turismos, una vez concluyan los trabajos de limpieza y señalización de las carreteras afectadas por la nevada provocada por la borrasca Emilia.
Según ha informado la Corporación insular, la apertura se realizará cuando el servicio de Carreteras garantice que las vías se encuentran en condiciones adecuadas para el tránsito y se hará con el objetivo de facilitar el acceso al Parque Nacional manteniendo las condiciones de seguridad.
Vías habilitadas y accesos cerrados al Teide
El acceso al Teide se realizará por dos itinerarios concretos:
Por un lado, la TF-21 por el acceso sur, en doble sentido, hasta el Teleférico, donde los vehículos deberán dar la vuelta.
Por otro, la TF-21 en el tramo entre Aguamansa y el Portillo Bajo, con salida por la TF-24, por Izaña.
Por el contrario, el acceso en sentido Teide permanecerá cerrado tanto por la TF-24 desde La Esperanza como por la carretera de Arafo.
Esta decisión ha sido adoptada en una reunión celebrada este lunes con representantes de Protección Civil, Seguridad y Emergencias, así como de las áreas de Movilidad y Carreteras del Cabildo.
La apertura y el control del acceso se realizarán de forma conjunta con dispositivos del Cabildo de Tenerife, con el apoyo de efectivos de la Guardia Civil, la Policía Autonómica y la Policía Local de La Orotava.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado que los servicios de la institución “han estado trabajando en los últimos días para que la apertura de estas vías pueda realizarse garantizando la seguridad de los ciudadanos y facilitar el acceso al Parque Nacional del Teide tras la reciente nevada provocada por la borrasca Emilia”.
Situación de las vías este lunes
Durante este lunes, 15 de diciembre, las vías de acceso al Parque Nacional se mantendrán cerradas hasta que se confirme que presentan condiciones seguras para el tránsito.
En cuanto a los senderos, se abrirán únicamente aquellos que sean practicables y seguros, mientras que permanecerán cerrados los que puedan presentar riesgos por las condiciones climáticas, como la presencia de agua en circulación.
En colaboración con montañeros debidamente equipados, se permitirá el acceso al Parque Nacional y el ascenso al Pico del Teide mediante la aplicación Tenerife On.
El Cabildo de Tenerife mantiene activo el operativo de limpieza de carreteras afectadas por la lluvia y las placas de hielo. Los trabajos se concentran, entre otros puntos, en la TF-24, donde se han producido caídas de piedras, así como en otros tramos clave de la Isla.
En la zona están operando tres quitanieves y una pala, con el objetivo de garantizar la seguridad de las vías.
Además, se ha prestado asistencia a personas alojadas en el Parador, que precisaron salir del establecimiento.
De forma adicional, el Cabildo ha anunciado que en enero se llevará a cabo la renovación de la flota de máquinas quitanieves del Parque Nacional del Teide, con la incorporación de tres nuevos vehículos, en una inversión superior a 600.000 euros.