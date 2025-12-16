Cine de Navidad y bajo las estrellas en Santa Cruz: es gratis

El Distrito Centro Ifara, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pone en marcha una nueva edición de su Cine de Navidad, siendo el Parque García Sanabria el escenario escogido.
Allí, los días 20, 21, 28 y 29 de diciembre, a las 19:00 horas, serán proyectadas películas destinadas los más pequeños de la fmailia, con títulos como Solo en casa.
Será una oportunidad de disfrutar de Cine de Navidad, completamente gratis, en pantalla grande y bajo las estrellas.
El programa del Cine de Navidad
Las películas programadas son las siguientes:
20 de diciembre: Solo en casa
21 de diciembre: El Grinch
27 de diciembre: Polar Espress
28 de diciembre: Un padre en apuros