Patinaje y cine en el parque, entre las cien actividades de Santa Cruz para Navidad

La capital tinerfeña se prepara para dar la bienvenida a las fiestas navideñas con más de un centenar de actos programados en los cinco distritos. Bajo el lema Santa Cruz, donde nace la Navidad, las celebraciones comenzarán este jueves con el tradicional encendido del alumbrado, previsto a las 19.30 horas en la plaza de La Candelaria, donde la Banda Municipal de Música acompañará a los artistas Serafín Zubiri, Diana Navarro, Jadel y Cristina Ramos en un concierto que hará brillar a las 4,5 millones de bombillas led que iluminarán la ciudad.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, junto a los concejales de Fiestas y Servicios Públicos, Javier Caraballero y Carlos Tarife, respectivamente, presentó ayer las actividades para estas fiestas, que con un presupuesto, entre ambas áreas, de 1,7 millones de euros, inundará de Navidad el municipio. “Se ha apostado por un programa que repite formatos anteriores de éxito, pero también con novedades como el No fin de año infantil, la fiesta Tardeo +60 para los mayores, una pista de patinaje en Ofra o el cine navideño en el parque García Sanabria”.
Bermúdez indicó que “la programación contempla, además, actividades culturales, musicales, deportivas, infantiles y acciones solidarias, porque también está pensada para quienes no pueden celebrar estas fiestas como quisieran. El objetivo es tener una ciudad animada y dinamizada, que atraiga a muchos visitantes para lograr incentivar la economía del municipio mientras disfrutan de la mejor Navidad de la Isla y de Canarias”.
Por ello, cada rincón se adornará de decoración navideña para acoger mercados de artesanía, talleres o conciertos gratuitos en la plaza del Príncipe, La Alameda o Duggi. Actos que culminarán el día 5 de enero con la gran cabalgata de Reyes Magos por las calles de la capital.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, detalló que la programación navideña “viene a ser el broche de oro a un año lleno de actividades en una ciudad dinamizada que ha estado llena de actos festivos que han hecho que Santa Cruz esté más viva que nunca y que haya brillado con luz propia“.
Destacarán los conciertos de Los Fregolinos, Banda Militar, grupos folclóricos, el concierto Disney de Los Cantadores, el de Góspel o los premios del Concurso de Belenes, que se completará con el Mercado de Artesanos en la plaza de España o la Estrella de Invierno.
A ello se sumará el Mercadillo de Navidad en la Alameda del Duque, del 19 de diciembre al 6 de enero, o el Gastro Navidad Market Fest, del 13 de diciembre al 6 de enero. Asimismo, volverá a repetirse el Fin de Año Infantil, que será el 28 de diciembre en la plaza de La Candelaria a las 11.00 horas; o el baile de Fin de Año, el 31 de diciembre, con grandes orquestas en la plaza de España.
Mientras, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, destacó que “las luces abarcarán 400 ubicaciones y estarán compuestas por 2.172 motivos luminosos en farolas, 119 arcos transversales, más de 92.000 metros de guirnaldas y 86 elementos de suelo”. Como novedades, destacó “los refuerzos en las avenidas Benito Pérez Armas, Manuel Hermoso Rojas, Príncipes de España y Francisco La Roche, así como en el entorno del Cuartel San Carlos y la plaza San Telmo”.
Nuevos puntos, dijo Tarife, a los que “se suma el árbol de 25 metros que, por primera vez, presidirá la plaza de España; la ampliación de luces en zonas comerciales como Rambla Pulido, El Pilar, Villalba Hervás, Álvarez de Lugo, Islas Canarias y Ángel Romero o las más de 38.000 flores de pascua que adornarán la ciudad”.
En cuanto a la disponibilidad de aparcamiento durante estas fechas, el alcalde confió en poder volver a abrir el parking gratuito en la explanada del muelle a partir del 25 de diciembre.