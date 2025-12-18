Colapso en la TF-5 en hora punta: estos son los tramos más congestionados

La TF-5 volvió a registrar importantes retenciones a primera hora de la tarde de este jueves, 18 de diciembre de 2025, con varios tramos prácticamente colapsados en sentido norte, según se aprecia en las cámaras de tráfico del Cabildo de Tenerife.
Las imágenes captadas en torno a las 14.40 horas muestran una circulación muy densa y continuas paradas en distintos puntos del área metropolitana, especialmente en los accesos y salidas de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, una situación habitual en días laborables pero que este jueves se intensificó de forma notable.
Tramos de la TF-5 más congestionados
Uno de los puntos más afectados fue la zona de Somosierra, donde el tráfico avanza con lentitud y se observan largas colas de vehículos ocupando varios carriles. El atasco es visible desde los accesos previos a la capital.
También se han registrado retenciones importantes a la altura de Taco, con circulación poco fluida y una elevada acumulación de coches en dirección norte, lo que evidencia el cuello de botella que se forma habitualmente en este tramo de la TF-5 durante las horas punta.
Las cámaras situadas en el entorno de Los Majuelos y Las Chumberas reflejan una situación similar, con tráfico prácticamente detenido en algunos momentos y una elevada densidad de vehículos ocupando todos los carriles disponibles.
Otro de los puntos negros de la tarde fue el enlace de Guajara, donde la incorporación y salida de vehículos agravó la congestión, generando colas que se extendían varios cientos de metros.
Por último, la Vía Ronda presentaba también una circulación muy cargada, con tráfico lento y retenciones persistentes, lo que confirma que la presión se extendía a gran parte del entramado viario del área metropolitana.
El colapso de la TF-5 en franjas horarias clave vuelve a poner de manifiesto los problemas estructurales de movilidad en el norte de Tenerife, especialmente en el eje que conecta Santa Cruz con La Laguna y los municipios del norte de la Isla.
Cabe destacar que el 112 no ha notificado ningún siniestro a esta hora de la tarde.