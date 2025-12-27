cultura

Cosecha de cine 2025

Este año que está a punto de acabar nos ofreció un ramillete de películas excelentes que merecen ser vistas al menos una vez
Adrien Brody protagoniza 'The Brutalist', con la que ganó su segundo Óscar. / DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La siguiente selección no pretende establecer lo mejor del año, simplemente dejar constancia de las 10 de las películas que más me han impactado al verlas en pantalla grande a lo largo de 2025. Aquí solo hay buen cine.

1. ‘THE BRUTALIST’ (Estados Unidos), Brady Corbet

    Film monumental que dura 3 horas y 35 minutos (incluyó un descanso de 15 minutos para ir al baño en las salas de cine), narra la vida de un arquitecto húngaro que emigra a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Repleta de imágenes que se graban a fuego en la retina. La inmensa interpretación de Adrien Brody le valió su segundo Óscar. Cine moderno que homenajea al cine clásico.

    ‘Weapons’. / DA

    2. ‘WEAPONS’ (Estados Unidos), Zach Cregger

    Una de las películas más originales del año, que juega con los miedos de los espectadores, especialmente con los que son progenitores. Extraño film que te va atrapando conforme avanza la trama. Cine de terror psicológico. Final epatante.

    ‘Aun estoy aquí’. / DA

    3. ‘AÚN ESTOY AQUÍ’ (Brasil), Walter Salles

    Los primeros 30 luminosos minutos de la vida de una familia bien avenida contrastan con la oscuridad de la dictadura de Castelo Branco. Necesario ejercicio de memoria histórica. Cine inteligente y sutil. Merecido Óscar a la Mejor Película Internacional.

    ‘El cautivo’. / DA

    4. ‘EL CAUTIVO’ (España), Alejandro Amenábar

    El gran fabulador del cine español fábula sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel. La película recrea minuciosamente la ciudad africana de finales del siglo XVI y hace una exhortación a disfrutar de los placeres de la vida.

    ‘Heretic’. / DA

    5. ‘HERETIC’ (Estados Unidos), Scott Beck y Bryan Woods

    Hugh Grant (en su mejor papel) ejerce de maestro de ceremonias en un film de terror que reflexiona sobre las creencias religiosas. Una película inquietante que mantiene al espectador en permanente estado de alerta.

    ‘Frankenstein’. / DA

    6. ‘FRANKENSTEIN’ (Estados Unidos), Guillermo del Toro

    Guillermo del Toro deslumbra con una película llena de pirotecnia visual. Un cuento de terror gótico impregnado de amor. Respeta el espíritu de la novela de Mary Shelley. Espléndida.

    ‘One to one: John & Yoko’. / DA

    7. ‘ONE TO ONE: JOHN & YOKO (Reino Unido), Kevin Macdonald y Sam Rice-Edwards

    Testimonio visual del último concierto que John Lennon ofreció tras abandonar The Beatles: el One to One Benefit Concert, en 1972. Aparte de ser un excepcional documental de rock, ofrece un certero retrato de la sociedad estadounidense de principios de los 70.

    ‘Springsteen: Deliver me from nowhere’. / DA

    8. ‘SPRINGTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE’ (Estados Unidos), Scott Cooper

    Biopic sobre Bruce Springsteen, antes de convertirse en The Boss. Retrata a un joven músico en los albores de la fama mundial, que lidia con sus fantasmas personales. Se centra en la grabación del álbum Nebraska, de 1982. Cine intimista. Jeremy Allen White confirma que es uno de los mejores intérpretes de su generación.

    ‘La voz de Hind’. / DA

    9. ‘LA VOZ DE HIND’ (Túnez), Kaouther Ben Hania

    Una niña de 6 años, Hind Rajab, pide auxilio en Gaza. Es solo uno de los miles de infantes que sufre la sinrazón de la guerra. Una película que encoge el corazón, que trasciende lo meramente cinematográfico.

    ‘Sorda’. / DA

    10. ‘SORDA’ (España), Eva Libertad

    Potente ópera prima de Eva Libertad que reflexiona con inteligencia emocional sobre la problemática de las personas con discapacidad auditiva. Grandes interpretaciones de Miriam Garlo y Álvaro Cervantes. Merecidamente multipremiada en el Festival de Málaga.

    WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

    TE PUEDE INTERESAR

    NOTICIAS RELACIONADAS

    HemerotecaHemeroteca
    PublicidadPublicidad
    EsquelasEsquelas
    HemerotecaHemeroteca
    PublicidadPublicidad
    EsquelasEsquelas