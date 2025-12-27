Cosecha de cine 2025

La siguiente selección no pretende establecer lo mejor del año, simplemente dejar constancia de las 10 de las películas que más me han impactado al verlas en pantalla grande a lo largo de 2025. Aquí solo hay buen cine.
1. ‘THE BRUTALIST’ (Estados Unidos), Brady Corbet
Film monumental que dura 3 horas y 35 minutos (incluyó un descanso de 15 minutos para ir al baño en las salas de cine), narra la vida de un arquitecto húngaro que emigra a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Repleta de imágenes que se graban a fuego en la retina. La inmensa interpretación de Adrien Brody le valió su segundo Óscar. Cine moderno que homenajea al cine clásico.
2. ‘WEAPONS’ (Estados Unidos), Zach Cregger
Una de las películas más originales del año, que juega con los miedos de los espectadores, especialmente con los que son progenitores. Extraño film que te va atrapando conforme avanza la trama. Cine de terror psicológico. Final epatante.
3. ‘AÚN ESTOY AQUÍ’ (Brasil), Walter Salles
Los primeros 30 luminosos minutos de la vida de una familia bien avenida contrastan con la oscuridad de la dictadura de Castelo Branco. Necesario ejercicio de memoria histórica. Cine inteligente y sutil. Merecido Óscar a la Mejor Película Internacional.
4. ‘EL CAUTIVO’ (España), Alejandro Amenábar
El gran fabulador del cine español fábula sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel. La película recrea minuciosamente la ciudad africana de finales del siglo XVI y hace una exhortación a disfrutar de los placeres de la vida.
5. ‘HERETIC’ (Estados Unidos), Scott Beck y Bryan Woods
Hugh Grant (en su mejor papel) ejerce de maestro de ceremonias en un film de terror que reflexiona sobre las creencias religiosas. Una película inquietante que mantiene al espectador en permanente estado de alerta.
6. ‘FRANKENSTEIN’ (Estados Unidos), Guillermo del Toro
Guillermo del Toro deslumbra con una película llena de pirotecnia visual. Un cuento de terror gótico impregnado de amor. Respeta el espíritu de la novela de Mary Shelley. Espléndida.
7. ‘ONE TO ONE: JOHN & YOKO (Reino Unido), Kevin Macdonald y Sam Rice-Edwards
Testimonio visual del último concierto que John Lennon ofreció tras abandonar The Beatles: el One to One Benefit Concert, en 1972. Aparte de ser un excepcional documental de rock, ofrece un certero retrato de la sociedad estadounidense de principios de los 70.
8. ‘SPRINGTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE’ (Estados Unidos), Scott Cooper
Biopic sobre Bruce Springsteen, antes de convertirse en The Boss. Retrata a un joven músico en los albores de la fama mundial, que lidia con sus fantasmas personales. Se centra en la grabación del álbum Nebraska, de 1982. Cine intimista. Jeremy Allen White confirma que es uno de los mejores intérpretes de su generación.
9. ‘LA VOZ DE HIND’ (Túnez), Kaouther Ben Hania
Una niña de 6 años, Hind Rajab, pide auxilio en Gaza. Es solo uno de los miles de infantes que sufre la sinrazón de la guerra. Una película que encoge el corazón, que trasciende lo meramente cinematográfico.
10. ‘SORDA’ (España), Eva Libertad
Potente ópera prima de Eva Libertad que reflexiona con inteligencia emocional sobre la problemática de las personas con discapacidad auditiva. Grandes interpretaciones de Miriam Garlo y Álvaro Cervantes. Merecidamente multipremiada en el Festival de Málaga.