Añaza relega las protestas para exigir el derribo del mamotreto donde murió una menor a principios de diciembre

"El mamotreto se ha cobrado muchas vidas", recalcan los vecinos
Edificio inacabado de Añaza. Fran Pallero
Las asociaciones de vecinos 8 de marzo y Acorán, del barrio de Añaza, se reunirán el día 15 de enero con el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, para abordar el futuro del viejo hotel inacabado que preside el litoral de este enclave capitalino, donde el pasado día 4 falleció una menor.

La presidenta de 8 de marzo, Mari Guanche, señaló que “tras este encuentro veremos qué medidas tomar si no se derriba urgentemente, pues lo llevamos pidiendo hace años y no se ha hecho nada al respecto. El mamotreto se ha cobrado muchas vidas y si no lo van a botar, entonces el barrio se manifestará”.

Sobre la protesta prevista para ayer en el edificio, Guanche dijo que “las entidades nos hemos desmarcado de esa convocatoria para evitar problemas con la familia de la niña. No buscamos protagonismo, solo visibilizar la situación“.

