El frente que afecta a Canarias obliga a desviar varios vuelos

Varios vuelos con destino al aeropuerto de La Palma han sido desviados este miércoles a Tenerife debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan al aeródromo palmero.
El episodio coincide con el paso de un pequeño frente que ha dejado tiempo otoñal con nieblas y ha generado incidencias operativas en la Isla.
AENA ha informado a través de sus canales oficiales de que el Aeropuerto de La Palma registra meteorología adversa y recomienda a los pasajeros consultar directamente con sus compañías aéreas para conocer el estado actualizado de cada vuelo.
Según datos ofrecidos por Televisión Canaria, son tres las rutas previstas para La Palma que han optado por aterrizar en Tenerife como medida operativa.
El frente continuará dejando inestabilidad puntual durante la jornada, lo que podría seguir condicionando la operatividad.
Las compañías mantienen sus canales de atención abiertos para informar sobre posibles modificaciones en las conexiones previstas.