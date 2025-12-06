ciencia

Tres pequeños terremotos en Canarias se suman a los casi 40 detectados en 10 días

Los sismos fueron registrados a diferentes horas de la madrugada de este sábado, entre las 00.48 horas, 02.18 y 03.49 horas, entre los 7 y 9 kilómetros de profundidad
Canarias ha registrado en las últimas horas tres terremotos de baja magnitud, 1.6, 1.5, 1.9 mbLg, respectivamente, entre las islas de Gran Canaria y Tenerife, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en el registro que mantiene de los últimos diez días.

Los sismos fueron registrados a diferentes horas de la madrugada de este sábado, entre las 00.48 horas, 02.18 y 03.49 horas, entre los 7 y 9 kilómetros de profundidad.

En los últimos 10 días, según este registro, se han detectado casi 40 terremotos de baja magnitud en distintos puntos del Canarias, no superiores a los 2,4 mbLg.

SISTEMA DE VIGILANCIA VOLCÁNICO

En una entrevista concedida a Europa Press, en septiembre de 2025, Ithaiza Domínguez recalcaba en la “variedad y precisión” de los sistemas de vigilancia en las islas, que actualmente cuentan con una “sensibilidad muy alta y de capacidad”.

Así, afirmó, en ocasiones se comunican a la población pequeños terremotos que se han dado a lugar y, en principio, entran dentro de “lo esperable” en un sistema volcánico.

“Lo que, en cambio, no es esperable, y que podría preocuparnos, es una intrusión en la que se generaran cientos de terremotos en muy poco tiempo, que estos sean de magnitud elevada y que viéramos una deformación en el terreno rápida. Todos estos indicadores serían los ingredientes que empezarían a generar una alerta… Y eso, ahora mismo, no lo vemos”, precisó sobre los avisos de un proceso eruptivo

