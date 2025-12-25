Sorpresa para muchos conductores: la DGT deja sin homologación cuatro balizas V-16 a días de que sean obligatorias

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado de forma silenciosa el listado oficial de balizas V-16 conectadas, retirando la vigencia de la homologación a cuatro modelos a pocos días de que este dispositivo pase a ser el único sistema legal para señalizar una avería en carretera. La información ha sido adelantada por el portal especializado Bandaancha.
El listado de balizas homologadas por la DGT es la referencia clave para los conductores, ya que garantiza que el dispositivo cumple con la normativa y evita sanciones en caso de control o incidencia.
Sin embargo, algunos usuarios pueden llevarse una sorpresa al comprobar que su modelo ya no figura entre las balizas V-16 con certificación en vigor.
Según detalla la Dirección General de Tráfico, estos cuatro dispositivos han pasado a un nuevo apartado denominado “Marcas y modelos con certificados con vigencia finalizada”, lo que implica que ya no pueden seguir fabricándose ni comercializándose, aunque no se han aclarado públicamente los motivos de esta retirada.
Balizas V-16 cuya homologación ha perdido vigencia
Tres de los modelos afectados corresponden al dispositivo V16IoT, fabricado en China por la empresa Yuyao Jiming Electronic Co., Ltd. para Ledel Solutions Co., Ltd. y comercializado bajo distintas marcas:
- Don Feliz
- The Boutique For Your Car
- Ikrea
El cuarto modelo afectado es de fabricación española, producido por Ditraimon S.L. y vendido bajo la marca Call SOS, con el modelo XL-HZ-001-VC.
Estos dispositivos ya no aparecen en el listado de “Marcas y modelos certificados”, aunque sí figuran en el nuevo registro habilitado por Tráfico para los productos cuya homologación ha expirado.
¿Qué ocurre si ya has comprado una de estas balizas?
Este cambio ha generado confusión entre los consumidores, ya que la propia web de la DGT no detalla con claridad qué consecuencias tiene para quienes ya disponen de una de estas balizas V-16. La información oficial sugiere que la retirada de la vigencia afecta a los fabricantes, que no podrán seguir produciendo unidades.
No obstante, los conductores que ya las hayan adquirido podrán seguir utilizándolas durante el periodo de conectividad incluido, que alcanza hasta 12 años, siempre que el dispositivo funcione correctamente y mantenga la comunicación activa con la plataforma de tráfico.
En la documentación publicada se especifica que estas balizas con certificado de vigencia finalizada siguen siendo válidas para su uso hasta el final de su vida útil, aunque quedan fuera del mercado para nuevas ventas.