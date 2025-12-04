Una doctora canaria gana un prestigioso premio nacional por un estudio que fue clave para reducir ingresos por COVID-19

La Doctora Cristina García Candelaria ha sido galardonada con el Premio Dr. Acarín de Fundación Mutual Medical por el estudio ‘Un programa de atención primaria de salud y la COVID-19: impacto en las hospitalizaciones y la mortalidad’, un proyecto que resume el trabajo de un equipo de atención primaria durante la pandemia de COVID-19, centrado en identificar de manera precoz a los pacientes con mayor riesgo de hospitalización.
Según la ganadora, médica de familia en La Gomera, “gracias a esta detección temprana, pudimos reducir ingresos y mejorar la atención, mostrando el papel fundamental de la atención primaria en la gestión de la pandemia”.
El premio, dotado con 3.000 euros, rinde homenaje a la trayectoria y el legado del Dr. Nolasc Acarín, presidente de Mutual Médica entre 1996 y 2016 y actual presidente de honor y el principal impulsor de los Premios, que esté año ha cumplido la XXXV edición en un acto de entrega que ha tenido lugar en El Casal del Metge de Barcelona.
Los galardones que concede la Fundación Mutual Médica están distribuidos en cuatro categorías: Beca Mutual Médica, Premio Dr. Font, Premio al Mejor TFG y Mención Dr. Acarín, apartado en el que ha sido premiada la Dra. García Candelaria. Las distinciones reconocen la labor de médicos adjuntos, residentes y estudiantes en el impulso de nuevas vías de investigación en torno al desarrollo de terapias innovadoras, herramientas diagnósticas o el cuidado y tratamiento de enfermedades.
392 candidaturas
En total, 392 médicos, ya sean adjuntos, residentes o estudiantes, han presentado sus candidaturas, que han contado con un jurado presidido por la Dra. M. Pilar Tornos,el Dr. Alejandro Andreu, presidente de la Fundación, y los doctores Santiago Aguadé, Rosa Boyé, Jaume Figueras y Miguel Zabalza.
“Este año hemos recibido 392 candidaturas, un número extraordinario que refleja el compromiso, el talento y el esfuerzo de los profesionales sanitarios, residentes y estudiantes que entienden la investigación como motor imprescindible de progreso. La calidad de los proyectos presentados ha supuesto un verdadero reto para el jurado, por su rigor científico, su orientación al impacto clínico y su capacidad de aportar nuevas miradas a los retos actuales de la medicina”, ha explicado la Dra. M. Pilar Tornos, presidenta del Jurado de los Premios Mutual Médica.
“Estos premios celebran no solo la excelencia científica, sino también la vocación, la constancia y la pasión de quienes dedican su vida a hacer avanzar la medicina. Este año, además, tienen un significado especial: coinciden con el décimo aniversario de la Fundación Mutual Médica, una década en la que hemos mantenido intacto nuestro propósito de cuidar a quienes cuidan”, ha afirmado el Dr. Alejandro Andreu, presidente de la Fundación Mutua Médica.
Desde sus inicios, la Fundación Mutual Médica, a través de los Premios a la Investigación, ha apoyado más de 90 investigaciones en numerosas áreas entre las que destacan cardiología, pediatría, cirugía ortopédica y traumatología, dermatología y oncología, dando apoyo al trabajo de equipos de investigación de 50 hospitales de 10 comunidades autónomas por valor de 650.000 euros.