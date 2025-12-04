La MIR de Tenerife Liliet Odalys Méndez, premio a la mejor experiencia docente

La médico residente Liliet Odalys Méndez, de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en Tenerife, ha recibido el Premio a la Mejor Experiencia Docente en el XLV Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), celebrado en Madrid.
Liliet, residente de segundo año de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Tenerife Zona I, adscrita a la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, fue reconocida por su comunicación titulada ‘ResiAP 360: asistente clínico-docente con inteligencia artificial para residentes de Medicina Familiar y Comunitaria’.
El trabajo analiza las posibilidades de este chatbot educativo como herramienta de apoyo para residentes y tutores, organizado en torno a las rotaciones hospitalarias y orientado a la Atención Primaria como recurso de soporte clínico con rigor científico.
Durante su exposición, la autora señaló que ‘ResiAP 360‘ permite integrar la inteligencia artificial en la formación MIR de Medicina Familiar y Comunitaria con un enfoque destinado a reforzar competencias y seguridad clínica en el aprendizaje diario.
El XLV Congreso de la semFYC
El congreso, celebrado en Madrid del 13 al 15 de noviembre, reunió a un millar de profesionales para compartir experiencias y actualizar conocimientos en esta especialidad.
La organización estructuró el encuentro en ponencias, charlas y foros de investigación, y otorgó diez reconocimientos a las mejores comunicaciones y pósteres.
Además de la mejor comunicación de experiencia docente, se premiaron trabajos de fin de grado, fin de residencia, comunicaciones de investigación, proyectos de investigación, experiencias profesionales, casos clínicos, comunicaciones gráficas, pósteres y un reconocimiento especial al centro de salud con mayor número de comunicaciones aceptadas.
La próxima edición del congreso se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria, del 5 al 7 de noviembre de 2026, bajo el lema ‘Fuerza de Alisios’.