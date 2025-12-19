El Arrebato, nuevo artista confirmado del Tenerife Music Festival 2026

El Tenerife Music Festival 2026, que celebra su tercera edición, se ha consolidado como una de las grandes citas musicales de Canarias. Tras el éxito de sus ediciones anteriores, el festival apuesta por un cartel diverso y de primer nivel, unido a una cuidada producción y a un entorno incomparable.
A la última incorporación, la de Ana Mena, anunciada también este viernes, se suma un mítico de la música española del siglo XXI: El Arrebato, que actuará el viernes, 12 de junio. Estas incorporaciones forman parte de una programación que seguirá creciendo en las próximas semanas, con nuevos artistas que se irán anunciando para completar el cartel del festival.
El viernes 12 de junio será el turno de El Arrebato, uno de los artistas más queridos y reconocibles de la música española. Con una trayectoria de más de dos décadas, el cantautor sevillano ha construido un estilo propio en el que conviven la rumba, el pop y el flamenco, siempre con letras cercanas y emocionales que conectan directamente con el público.
Desde sus inicios como solista a comienzos de los años 2000, El Arrebato ha firmado canciones que forman parte del imaginario popular y ha mantenido una relación muy estrecha con el directo, donde destaca por su autenticidad y su capacidad para crear un ambiente de complicidad con los asistentes. Su carrera se ha caracterizado por la constancia, la honestidad artística y una base de seguidores fieles que lo acompañan generación tras generación.
En los últimos años ha seguido publicando nueva música y colaborando con otros artistas, demostrando que su propuesta sigue plenamente vigente y que su presencia en los escenarios continúa siendo una garantía de emoción y cercanía.
Un festival consolidado en un enclave único
El Puerto de Santa Cruz de Tenerife, junto al océano y en pleno corazón de la capital, ofrece un escenario singular donde la música en directo se fusiona con el clima, el paisaje y la identidad cultural de la isla, convirtiendo cada jornada del festival en una experiencia que va más allá de los conciertos.
Los abonos para el Tenerife Music Festival ya se encuentran a la venta. Las entradas individuales saldrán próximamente a la venta a través de los puntos oficiales:
tinerifemusicfestival.es, entradas.com y farra.world.
El Tenerife Music Festival cuenta con el apoyo de: Tenerife – Despierta Emociones, Islas Canarias – Latitud de Vida, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife – Sociedad de Desarrollo, Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.