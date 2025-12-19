Confirmado: Ana Mena actuará en el Tenerife Music Festival 2026

El Tenerife Music Festival 2026 continúa desvelando el cartel de su tercera edición, que se celebrará los días 12 y 13 de junio de 2026 en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, con una nueva confirmación que refuerza la variedad artística del evento: Ana Mena, que actuará el sábado 13 de junio.
Esta incorporación forma parte de una programación que seguirá creciendo en las próximas semanas, con nuevos artistas que se irán anunciando para completar el cartel del festival.
Ana Mena: pop español con proyección internacional
Ana Mena, nacida en Estepona (Málaga), es una de las grandes figuras del pop español actual y una de las artistas nacionales con mayor impacto fuera de nuestras fronteras. Su carrera comenzó desde muy joven, destacando en concursos musicales y desarrollando paralelamente una sólida trayectoria como actriz en televisión y cine, incluyendo su debut cinematográfico bajo la dirección de Pedro Almodóvar.
A partir de 2016, Ana Mena centró su camino en la música y encadenó una sucesión de éxitos que la consolidaron en el panorama pop. Sus colaboraciones con artistas internacionales y su capacidad para moverse con naturalidad entre distintos mercados la llevaron a convertirse en un fenómeno especialmente destacado en Italia, donde alcanzó el número uno en listas y obtuvo múltiples certificaciones de platino.
En España, su popularidad no ha dejado de crecer gracias a canciones que se han convertido en himnos generacionales. Su álbum Bellodrama debutó directamente en el número uno de ventas y marcó un punto de inflexión en su carrera, reforzando su identidad artística y su conexión con el público. En los últimos años ha continuado ampliando su repertorio con nuevas colaboraciones internacionales y adelantos de su próximo trabajo, manteniéndose como una de las artistas más escuchadas y reconocidas del pop nacional.
Con decenas de discos de platino, un disco de diamante, numerosos premios y millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, Ana Mena llega al Tenerife Music Festival como una de las actuaciones más esperadas del sábado.
Un festival consolidado en un enclave único
El Tenerife Music Festival, que celebra en 2026 su tercera edición, se ha consolidado como una de las grandes citas musicales de Canarias. Tras el éxito de sus ediciones anteriores, el festival apuesta por un cartel diverso y de primer nivel, unido a una cuidada producción y a un entorno incomparable.
El Puerto de Santa Cruz de Tenerife, junto al océano y en pleno corazón de la capital, ofrece un escenario singular donde la música en directo se fusiona con el clima, el paisaje y la identidad cultural de la isla, convirtiendo cada jornada del festival en una experiencia que va más allá de los conciertos.
Los abonos para el Tenerife Music Festival ya se encuentran a la venta. Las entradas individuales saldrán próximamente a la venta a través de los puntos oficiales:
tinerifemusicfestival.es, entradas.com y farra.world.
El Tenerife Music Festival cuenta con el apoyo de: Tenerife – Despierta Emociones, Islas Canarias – Latitud de Vida, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife – Sociedad de Desarrollo, Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.