El Aula de Cine de la Universidad de La Laguna exhibe a partir de hoy tres títulos clave de la Transición

El programa de actividades Para la libertad. España después de 1975, con el que la Universidad de La Laguna (ULL) conmemora los 50 años del inicio de la Transición democrática, contempla un ciclo del Aula de Cine de la ULL con tres títulos clave de ese periodo. Las películas se exhiben en Multicines Tenerife hoy (19.00 horas) y los dos miércoles siguientes, 10 y 17 de diciembre. La entrada es gratuita, pero para controlar el aforo deben retirarse las localidades en la taquilla del cine el mismo día del pase. Al final de cada película habrá una charla coloquio con diferentes especialistas.
El ciclo comienza hoy miércoles con Gary Cooper, que estás en los cielos (Pilar Miró, 1980), para continuar con 7 días de enero (Juan Antonio Bardem, 1979) y, finalmente, Entre tinieblas (Pedro Almodóvar, 1983), el 17 de diciembre.
El ciclo, que cuenta con el impulso de la Asociación Charlas de Cine, sirve también de antesala a la V Muestra de Cine Español de Tenerife, que se celebra del 11 al 14 de diciembre y asimismo dedica parte de su agenda a la conmemoración de la Transición española.
La iniciativa contará con la presencia de figuras del cine español como la actriz Mercedes Sampietro, que recibirá el Premio de Honor de la muestra; el director y ocasional intérprete Fernando Colomo y el actor y director Carlos Iglesias.