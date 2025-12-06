El Costa Adeje Egatesa vende cara la derrota ante el Barça (2-0)

El todopoderoso FC Barcelona tuvo que poner toda la carne en el asador para derrotar a un rocoso Costa Adeje Tenerife Egatesa (2-0), con los goles de Pajor y Alexia en las postrimerías del partido. Con esta derrota, las de Eder Maestre pierden su condición de invictas como visitantes. El entrenador del Barça Pere Romeu tuvo que sacar a todo su arsenal en la segunda parte con las entradas de las internacionales Claudia Pina, Mapi León y Laia Alexandri para doblegar la resistencia de un CD Tenerife femenino que cumplió a la perfección el plan de partido diseñado por Eder Maestre y su cuerpo técnico.
Las principales novedades en el once fueron las entradas de Nay Cáceres por Noelia Ramos en la portería, la de Paola por Amani, que no viajó, y la de Gramaglia que jugó en lugar de Carlota Suárez que también se quedó en la isla.
La condición de invicto del Costa Adeje Egatesa no era fruto de la casualidad. El equipo blanquiazul es un bloque muy difícil de batir y también lo fue para uno de los mejores equipos del mundo como es el FC Barcelona femenino.
El partido se jugaba a lo que quería el Costa Adeje en los primeros 25 minutos en los que las ocasiones de gol brillaron por su ausencia. El Barça llevaba el peso del partido, pero le costa dios y ayuda llevar peligro a los dominios de la guardameta venezolana Nay Cáceres.
En el minuto 28, Sydney disparó desviado desde la frontal del área, y unos minutos después (34′) un centro de Graham al corazón del área, tras un libre indirecto de Alexia, no encontró rematadora. En los primeros 38 minutos ninguno de los dos equipos había rematado entre los tres palos.
La primera jugada polémica del partido llegó en el minuto 39 cuando Pere Romeu solicitó la intervención del Video Support por un posible derribo de Natalia Ramos a Alexia Putellas dentro del área. Tras visionar la acción, la colegiada decretó que no había acción punible de la canterana tinerfeña. Con el 0-0 se llegó al tiempo de descanso.
Eder Maestre, tras el paso por los vestuarios, movió ficha tras la salida de Paola Hernández del terreno de juego por Iratxe Pérez, que volvió a pisar el verde tras superar una lesión.
La segunda parte, y sobre todo a medida que se acababa el tiempo, el acoso del Barça fue a más en busca de abrir el marcador. Así, en el minuto 47, Clau Blanco tuvo que sacar el balón de la línea de gol, tras brillante acción individual de Sydney por la línea de fondo.
Lo que son las cosas del fútbol, el Costa Adeje Egatesa se pudo adelantar en el marcador en bota de Gramaglia (50′). La delantera argentina disparó cruzado dentro del área, pero emergió la figura de la guardameta internacional Cata Coll que detuvo el esférico.
La segunda acción polémica llegó en el área blanquiazul por una posible agresión de Irene Paredes a Gramaglia, que tuvo que abandonar momentáneamente el terreno de juego para ser atendida de un golpe en la cabeza con abundante sangre. Eder Maestre solicitó la intervención del videoarbitraje por si la acción de Paredes era merecedora de tarjeta roja. Tras visionar las imágenes, Beatriz Cuesta no vio agresión de la defensora del Barça. Todo se quedó en una tarjeta amarilla.
En el minuto 58, fue Pajor la que pudo abrir el marcador con un disparo colocado al borde del área que desvió Nay Cáceres con la yema de los dedos a saque de esquina. Unos minutos después, en el 60, Pere Romeu solicitó la intervención del Video Support por unas posibles manos de Gramaglia dentro del área. Tras ver la acción, la árbitra dictaminó que el brazo estaba pegado al cuerpo y por consiguiente no había pena máxima.
Con el transcurrir de los minutos, el Barça se volcó sobre la portería blanquiazul en busca de abrir un marcador que seguía con empate sin goles. Pina avisó en el 65 con un centro chut que despejó Elba en el área chica. Las guerreras ya estaban achicando agua ante el acoso del Barça. En el 67, Vicky López tuvo el 1-0 en sus botas, pero su disparo a bocajarro en el área chica que detuvo Nay con seguridad.
En una contra fulgurante, el Costa Adeje volvió a meter el miedo en el cuerpo de las locales con un disparo de Gramaglia dentro del área que repelió una Cata Coll inconmensurable en las dos ocasiones que el rival creó peligro.
El cerco del Barça a la portería de Nay Cáceres iba en aumento, y en el 69 un centro de Graham al área fue rematado por Claudia Pina lejos de los tres palos. En el 76, otro centro de Alexia al área fue rematado de cabeza por Irene Paredes a manos de la guardameta venezolana. Tres minutos después, en el 79, Vicky López no llegó por poco a un centro tenso y medido de su compañera Graham. La propia Vicky López la tuvo en el 81, pero su disparo fue atajado por Nay.
El tercer acercamiento visitante a la portería azulgrana fue un disparo desviado de Mari Jose tras pase de Ari Arias. Ambas habían entrado al verde en la recta final del partido. Posteriormente (88′) fue Cinta la que dejó su puesto a Fatou Dembelé.
Tanto fue el cántaro a la fuente, que un centro desde la línea de fondo de Aicha, que superó a guardameta y defensa blanquiazul, llegó a pies de Pajor que remató a placer el 1-0. Una pena porque apenas quedaban siete minutos para cumplirse el tiempo reglamentario (83′).
Cuatro minutos más tarde (87′) llegó la sentencia con el 2-0 anotado por Alexia Putellas que no desaprovechó el caramelo que le puso Graham desde la banda izquierda. El Barça pudo aumentar el marcador en los ocho minutos de prolongación, pero con el 2-0 se llegó al final del partido.
FICHA TÉCNICA:
2 FC BARCELONA: Cata Coll, Aicha Kamara, Irene Paredes, Carla Juliá, Marta Torrejón, Sydney, Serrajordi, Alexia Vicky López, Graham y Pajor. También jugaron: Mapi León, Claudia Pina, Aleixandri, Brugts y Fenger.
0 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Nay Cáceres, Aleksandra, Cinta, Elba, Gavira, Clau, Natalia Ramos, Sandra Castelló, Paola Hernández, Ouzraoui y Gramaglia. También jugaron: Fatou Dembelé, Ari Arias, Mari Jose e Iratxe.
GOLES: 1-0, min 83: Pajor. 2-0, min 87: Alexia.
ÁRBITRA: Beatriz Cuesta. Asistida por Nia Rosendo y Marta Villanueva. Amonestó a las locales Serrajordi e Irene Paredes.
INCIDENCIAS: Estadio Johan Cruyff. 3.476 espectadores.