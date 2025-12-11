El MUNA presenta ‘Avifauna de Canarias’, sobre uno de los patrimonios naturales más singulares de las Islas

El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA), en la capital tinerfeña, albergó este miércoles la presentación de Avifauna de Canarias, un libro de Aurelio Martín, Juan José Bacallado, Juan Antonio Lorenzo y Vicente Quilis. La obra, de más de mil páginas ilustradas con numerosas fotografías, reúne los principales avances en el estudio de las aves del Archipiélago. La presentación corrió a cargo de Manuel Nogales Hidalgo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Publicado por Turquesa Ediciones, el libro integra los avances genéticos en taxonomía de las últimas dos décadas, nuevos hallazgos paleontológicos y una revisión exhaustiva del estado de conservación de la avifauna canaria.
En Canarias viven 9 especies y alrededor de 30 subespecies endémicas, nidifican cerca de 90 especies y se han registrado casi 400 migratorias, un panorama que este libro contextualiza y actualiza con rigor científico.
Durante el acto, organizado por la Asociación de Amigos del Museo de Naturaleza y Arqueología, en colaboración con el Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC) y Turquesa Ediciones, se ofrecieron algunas de las claves de los cambios recientes que se han producido en la avifauna canaria.