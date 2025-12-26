economÍa

Empleo destina 2,5 millones para dar a jóvenes canarios su primer trabajo

La Consejería convoca de manera anticipada el programa Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas para que los ayuntamientos contraten a menores de 30 años
El paro en Canarias baja en 3.100 personas en el segundo trimestre y se destruyen 2.200 empleos
La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha publicado la aprobación anticipada de la convocatoria de subvenciones para el programa Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas, correspondiente a 2026.

La convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria de 2,5 millones de euros y el objetivo es que las corporaciones municipales o sus entidades dependientes presenten proyectos para fomentar la contratación de jóvenes menores de 30 años. Los proyectos deben contar con una duración mínima de diez meses y máxima de doce, para garantizar así la suficiente experiencia laboral que se exige habitualmente.

La consejera Jéssica de León explicó que “esta iniciativa tiene el firme propósito de generar esa primera experiencia tan necesaria para acceder al mercado laboral y romper con la barrera que afecta a miles de jóvenes en el Archipiélago al finalizar sus estudios”.

La convocatoria está diseñada para que las administraciones presenten sus propuestas en régimen de concurrencia competitiva. Cada entidad podrá presentar un único proyecto de contratación con el fin de garantizar una distribución equitativa de los fondos destinados a la inserción laboral juvenil.

Los proyectos que presenten las administraciones locales deben cumplir unos requisitos mínimos: dirigirse a jóvenes menores de treinta años en situación de desempleo y que los candidatos posean titulación universitaria, de FP o un certificado de profesionalidad. Los jóvenes accederán a un contrato formativo para la obtención de las prácticas profesionales.

