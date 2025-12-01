‘En silencio’, de Sara Sálamo, Premio D.O. Mirada Canaria

El Festival Internacional de Cine de Realidad Miradas Afroindígenas entregó en la noche del sábado su Premio D. O. Mirada Canaria a la directora tinerfeña Sara Sálamo, por su película En silencio (2025), una reflexión sobre la vulnerabilidad masculina a través del proceso que afectó al futbolista Isco Alarcón durante su lesión.
El cierre del certamen cinematográfico tuvo lugar en la Sala Timanfaya de Puerto de la Cruz, en una gala que contó con la música del dúo formado por Lornoar y Laura Klain. En la clausura participaron la concejala de Cultura, Desiré Díaz; el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y la responsable del programa OFF Escac de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac), Gloria Vidal.
“Ganar este premio con mi ópera prima me tiene entre sorprendida y feliz. Todavía estoy en shock, porque En silencio nació en un momento tan frágil y tan íntimo que jamás pensé que acabaría en un festival, y menos en mi isla, y menos en esta primera edición. La sorpresa ha sido enorme y preciosa, la verdad. Esta película nació en mi casa, casi a escondidas, en un momento muy delicado para nosotros, y verla reconocida aquí tiene algo muy simbólico. En silencio no pretende la épica ni heroísmos: es la vida real cuando se rompe y cuando te obligas a recomponerte”, manifestó la directora tinerfeña, tras recoger de manos de Gloria Vidal la estatuilla de Miradas Afroindígenas, una versión de la escultura Homenaje al mar, de César Manrique, que da imagen al festival, por establecer un diálogo simbólico entre África y América a través del oleaje del Atlántico.
LO VULNERABLE
El jurado de esta sección competitiva del festival, formado por las documentalistas Mercedes Afonso, Orisel Castro y Silvia Arteaga, decidió otorgar el Premio D. O. Mirada Canaria de Miradas Afroindígenas a En silencio “por su acercamiento inusual a un personaje público, desde lo vulnerable y lo familiar, una mirada aguda y amorosa, sin miedo a exponerse al conflicto y a las sombras, capaz de construir una narrativa sugerente en un retrato profundo y reflexivo”, según detalla el acta que recoge su decisión.
El cine por el que apuesta Miradas Afroindígenas apela a la curiosidad y moviliza la inteligencia sensible y empática con films que animan al público a adoptar un papel activo y a romper con el discurso mediático único e individualizador. Con esta sensibilidad, el festival reconoce la perseverancia de quienes sintieron el cine en el pasado y, así, entregó a Pedro González García el Premio a la Iniciativa Cinematográfica “por el tesón mostrado durante tantos años para que Puerto de la Cruz pudiera disfrutar de espacios cinematográficos con una programación estable y de calidad”.
El que fuera propietario del Cine Chimisay y de la Sala Timanfaya, tras recoger el reconocimiento de manos de Javier Pascual, del área de industria audiovisual de Proexca, manifestó: “Mi gran ilusión era tener aquí uno o dos locales dignos para un cine”, al tiempo que recordó a su familia, que fue propietaria del antiguo Cine Olympia, y nombró a los arquitectos que construyeron ambas salas. “Quedaron dos locales preciosos”, subrayó, para agradecer seguidamente al público su fidelidad -“Venían de toda la Isla; se llenaban los dos cines”- y al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz “que se haya quedado con el Chimisay”.
MIRADAS AFROINDÍGENAS: OPORTUNIDADES Y FORMACIÓN
Miradas Afroindígenas también crea un espacio para la industria con un mercado internacional, un lugar de encuentro de los profesionales del cine de realidad que miran al sur, centrado en trabajos en busca de financiación y producciones terminadas que requieren distribución o exhibición.
Además, la formación es parte fundamental del Festival Internacional de Cine de Realidad y se bifurca en varias ramas: el programa EducaDoc, para la creación de nuevos públicos para el cine de realidad, con estudiantes de toda la Isla; el Aula de Crítica Cinematográfica, para estudiantes y amantes del cine de lo real, y un apartado vinculado a la especialización. Junto a la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac), a través de su programa OFF Escac, Miradas Afroindígenas ha construido un curso teórico-práctico sobre el documental de creación, diseñado para estudiantes de audiovisuales.