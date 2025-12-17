Todo lo que se sabe hasta el momento sobre la expropiación de 20 fincas para la conexión de la TF-5

El Gobierno de Canarias ha dado un nuevo paso para desbloquear la finalización de la carretera Ofra-El Chorrillo, un proyecto que lleva paralizado casi 30 años, al anunciar la expropiación de alrededor de una veintena de fincas necesarias para culminar los tramos B y C que afectaría a una superficie total de 12.200 metros cuadrados, de los que 9.748 se localizan en San Cristóbal de La Laguna y 2.451 en Santa Cruz de Tenerife, y permitirá conectar la TF-5 entre la avenida Tres de Mayo y Guajara.
Según ha informado la Consejería de Obras Públicas, los expedientes de expropiación forzosa se someterán ahora a información pública. La mayoría de los terrenos afectados se encuentran en suelo rústico, aunque también hay parcelas clasificadas como suelo urbano sin edificar, algunas de ellas pertenecientes al Ministerio de Defensa dentro del término municipal de Santa Cruz.
Las obras ya han sido adjudicadas a la empresa Señalizaciones Villar por un importe de 6,5 millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses. El proyecto contempla la conexión entre Ofra y El Draguillo, atravesando la glorieta donde confluyen la avenida Príncipes de España y la carretera de El Rosario, un punto clave para mejorar la movilidad en el área metropolitana.
Vía Ofra-El Chorrillo
La vía Ofra-El Chorrillo comienza en el barrio de Ofra, a la altura de la glorieta donde confluyen la avenida Príncipes de España y la carretera del Rosario, y termina en El Draguillo, justo en el enlace con la carretera TF-2.
El proyecto del enlace de esta carretera, que unirá una parte de la capital con la conexión TF-2 y la autopista del Sur, lleva paralizado casi 30 años por una sucesión de problemas, sobre todo presupuestarios, que retrasaron el avance de los trabajos que comenzaron en 1997. Tras varios intentos para adjudicar la redacción de un nuevo contrato, ese esfuerzo solo se tradujo en la estructura del puente inacabado sobre la TF-5, a la altura del Hospital Nuestra Señora de Candelaria.
Canarias promoverá que los ayuntamientos puedan expropiar viviendas vacías
Por otro lado, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, defendía anteriormente la necesidad de dotar a los ayuntamientos de más herramientas para regular el mercado de la vivienda, entre ellas la posibilidad de expropiar viviendas vacías. En respuesta a una pregunta del diputado de CC David Toledo, Clavijo explicó que esta propuesta ya ha sido abordada con la Fecam y la Fecai, con el objetivo de consensuar un texto junto a la Federación Española de Municipios y Provincias y elevarlo al Congreso de los Diputados.
La iniciativa plantea que los consistorios puedan aplicar medidas fiscales, de padrón o incluso penalizaciones, incluyendo la expropiación de viviendas que lleven más de seis meses desocupadas, con el fin de garantizar el acceso a la vivienda en Canarias.