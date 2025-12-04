Una mujer fallece en un accidente de tráfico y su marido muere después al conocer la noticia

Una mujer de 51 años murió en la noche de este miércoles tras un accidente de tráfico entre el vehículo que conducía y una furgoneta en la carretera OU-1205, a la altura de Porqueirós, en el municipio ourensano de Muíños.
Minutos después, su marido también perdió la vida tras sufrir un paro cardíaco al recibir la noticia del siniestro, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil.
El accidente se registró sobre las 23.00 horas, cuando el turismo Citroën Saxo en el que viajaba la víctima impactó de frente contra una furgoneta Opel Combo. Las primeras pesquisas apuntan a que este segundo vehículo habría invadido el carril contrario.
La conductora quedó atrapada en el interior del coche, por lo que fue necesaria su excarcelación. En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, miembros del Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Muíños y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, no fue posible reanimarla.
El conductor de la furgoneta, un hombre de 40 años y vecino de Calvos de Randín, fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio imprudente grave. En las pruebas de alcoholemia dio positivo, con registros de 0,64 mg/l y 0,58 mg/l en aire espirado, valores más del doble del límite permitido para conductores.
Hasta el lugar del accidente se desplazó también el marido de la víctima. Al conocer el fallecimiento de su esposa sufrió una parada cardíaca. Los equipos sanitarios intentaron reanimarlo sin éxito.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer por completo las circunstancias del siniestro.