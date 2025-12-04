Fallece un hombre tras un fatal accidente en Canarias

Un hombre de 69 años ha fallecido en la madrugada de este jueves tras el vuelco del vehículo en el que circulaba en la Avenida de Las Tirajanas, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, la alerta se recibió sobre las 03.56 horas indicando que un turismo había volcado tras colisionar con una rotonda en la citada vía.
De forma inmediata se activaron los recursos de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana, que aseguraron el vehículo y procedieron a liberar a su ocupante del interior del habitáculo.
Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.
El personal sanitario comprobó que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento en el lugar del accidente.
Agentes de la Policía Local instruyeron el atestado y realizaron las diligencias judiciales correspondientes. La Policía Nacional colaboró con el resto de los recursos desplazados.