Al menos 12 fallecidos y decenas de desaparecidos al naufragar un cayuco en la costa de Senegal

La ruta migratoria hacia Canarias se ha cobrado esta Navidad otro trágico peaje con el naufragio de un cayuco frente a las costas de Senegal. Aunque no hay un balance oficial, se han recuperado los cadáveres de 12 ocupantes de una embarcación en la que viajaban alrededor de 200 migrantes.
El cayuco zozobró durante la madrugada del miércoles frente a la costa de Joal, en el sur de Senegal. Según ha informa el portal de noticias senegalés Dakaractu se han contabilizado más de 30 supervivientes en la playa de Ngazobil, así como al menos 12 personas fallecidas.
La embarcación partió a principios de esta semana, en la noche del lunes al martes, desde Diamaguène, en el delta fluvial de Salum o Sine-Salum, de acuerdo a las informaciones del diario digital Le Soleil.
Por su parte, la activista por los Derechos Humanos y fundadora del Colectivo Caminando Fronteras Helena Maleno Garzón estimó en 169 la cifra de fallecidos en su cuenta de la red social X, mientras lamentaba que “mientras se celebra la Navidad, cientos de familias están de luto”.
Ruta letal
La ruta del Atlántico está considerada una de las más peligrosas por sus fuertes corrientes, oleaje y la cada vez mayor distancia de salida de las embarcaciones.
Caminando Fronteras estimaba que hasta mayo habrían fallecido más de 1.480 personas en la ruta migratoria hacia Canarias. En su desglose, 1.318 personas habrían muerto en embarcaciones que partieron desde las costas de Mauritania, otras 110 víctimas habrían salido desde las costas de Senegal y Gambia (más de 2.000 kilómetros de distancias), mientras que 54 fallecidos partieron desde las costas de Agadir y Dajla, Marruecos y el Sahara. Estima que 40 embarcaciones habrían desaparecido con todas sus personas a bordo.
En todo 2024 perdieron la vida intentando llegar al Archipiélago 9.757 personas, una media de 28 muertes al día, según las cifras de este colectivo Caminando Fronteras, de ellas 4.800 hasta junio. El año pasado fue el más mortífero desde que hay registros, superando con creces las tragedias cuantificadas en 2023, cuando murieron 6.007 migrantes.
Tragedias
Entre las tragedias que han tenido lugar durante este año 2025 destaca la del 28 de mayo, cuando a pocos metros del muelle de La Restinga un cayuco volcó dejando siete víctimas, cuatro mujeres y tres niñas.
También en febrero, el hundimiento durante la noche un cayuco con unos 80 ocupantes a 20 kilómetros al sur de El Hierro, se saldó con 75 personas rescatadas, entre ellas un bebé, así como un fallecido y la desaparición de otros dos ocupantes.
A finales de agosto, una embarcación que se dirigía a Canarias naufragó con más de 100 migrantes frente a las costas de Mauritania. Sólo se pudieron recuperar 70 cadáveres. Unas semanas más tarde, las autoridades mauritanas rescataron frente a sus costas un cayuco a punto de hundirse con cerca de 120 migrantes que habían partido desde Gambia. También la guardia costera mauritana intervino en junio en el rescate de un cayuco a punto de naufragar con 108 migrantes a bordo. Mientras que en febrero, se rescataron nueve cuerpos sin vida frente a las costas de Nuadibú.
El año 2025 comenzaba con 50 fallecidos, entre ellas 44 pakistaníes, al zozobrar un cayuco con 86 ocupantes que había partido el 2 de enero desde Mauritania. Las autoridades marroquíes rescataron a 36 supervivientes.
Entre las desapariciones está una embarcación que partió de Kanfountine (sur de Senegal) el 27 de junio con destino a Canarias con casi 200 personas a bordo, entre ellas varios niños. Tras días de búsqueda sin que haya noticias de su paradero.
Recordar que a la última semana de noviembre cinco migrantes perdieron la vida cuando trataban de alcanzar la costa de El Hierro. Durante la travesía se quedó sin agua, comida y combustible a unos 30 kilómetros al sur de El Hierro.
Días antes, otra embarcación también se quedaba sin combustible durante el recorrido y varios de sus ocupantes se echaron al mar sobre una improvisada balsa elaborada con bidones vacíos, donde aguantaron 11 horas hasta su rescate.
Llegadas a América
Sin agua, comida y combustible las embarcaciones y sus ocupantes quedan a merced de las corrientes atlánticas, llegando en algunos casos a las costas de Brasil o las islas del Caribe.
Así, recordar que el 29 de mayo las autoridades de San Vicente y Las Granadinas, un archipiélago ubicado en el Caribe, confirmaron el hallazgo de un cayuco con 12 cadáveres en avanzado estado de descomposición. En la embarcación se hallaron pasaportes de Mali.
También a finales de enero de 2025, en las islas antillanas de San Cristóbal y Nieves fue hallada otra embarcación con 19 cadáveres de migrantes originarios de África Occidental.
Recordar que en 2024 y 2023 se registraron cayucos en las costas de Brasil y Trinidad y Tobago.
Para Caminando Fronteras es ‘’un patrón de mortalidad invisible’’. ‘Situaciones en las que las personas fallecen en condiciones de sufrimiento extremo, a menudo por deshidratación, inanición o exposición prolongada a los elementos’’.
60% menos llegadas
La llegada de inmigrantes irregulares a Canarias durante 2025 ha caído un 59,9%, situándose en 17.555 migrantes, con respecto a los que llegaron en el mismo periodo de 2024, que fue año récord con 43.737 personas. Además han llegado a bordo de 259 embarcaciones, un 59,7% menos que en 2024, con 643, según informa el Ministerio de Inclusión a 15 de diciembre.
El archipiélago se queda lejos de la cifra récord del año pasado (43.737), que superó la del 2023 (39.910) y la del 2006, con la llamada ‘crisis de los cayucos’, cuando se anotaron 31.678.
Mientras, en el conjunto de España, 2025 está marcado por un descenso en llegadas irregulares de migrantes, con un total de 35.935 entradas, frente a los repuntes de 2023 y 2024.
En concreto, España ha registrado en 2025 un total de 35.935 llegadas de migrantes en situación irregular por vía marítima y terrestre, lo que supone un descenso del 40,4% respecto a las entradas contabilizadas en el mismo periodo de 2024, cuando se alcanzaron 60.311.
Las cifras confirman un cambio de tendencia tras los repuntes observados en 2023 y 2024, años en los que las llegadas irregulares superaron las 56.800 y 63.900 personas, respectivamente, situándose entre los más altos de la última década. El máximo histórico es 2018, con 64.298 llegadas.