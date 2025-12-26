Se confirma: Farruko dará un concierto en Tenerife

El verano de 2026 en Canarias ya tiene una de sus grandes citas marcadas en rojo. El cantante puertorriqueño Farruko actuará en Tenerife el próximo 16 de julio dentro del Cook Music Fest, uno de los festivales musicales más potentes en el Archipiélago.
La jornada promete ser histórica. Ese mismo día, el escenario del festival, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, reunirá a algunos de los nombres más esperados del panorama latino y urbano internacional, con las actuaciones confirmadas de Don Omar, Myke Towers y Lola Índigo.
Farruko, considerado uno de los artistas más influyentes de la música urbana a nivel global, llegará a la Isla con un repertorio cargado de éxitos que han marcado a varias generaciones y que prometen convertir la noche del 16 de julio en una auténtica fiesta de flow, energía y ritmo latino. Su presencia refuerza el cartel de un festival que año tras año consolida a Tenerife como uno de los grandes destinos musicales del verano en España.
El Cook Music Fest volverá a combinar música en directo con una amplia oferta de gastronomía, cultura y experiencias, apostando por un formato que va más allá de los conciertos y que se ha convertido en una de sus principales señas de identidad.
Con un cartel de primer nivel y una jornada que concentra a varios de los artistas más esperados por el público, la organización ya lanza un mensaje claro a los asistentes: “Cookers, prepárense porque esto se va a prender”. El 16 de julio de 2026, Tenerife volverá a vibrar al ritmo de la música latina.