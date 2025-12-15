Ferrero Rocher lo confirma: un pueblo de Canarias se impone a toda España y tendrá la Navidad más iluminada

El municipio de Tejeda (1.829 habitantes), en la cumbre de Gran Canaria, ha ganado la duodécima edición de la campaña navideña de Ferrero Rocher ‘Juntos brillamos más‘, una distinción que hará que esta localidad cuente este año con una iluminación especial que se encenderá en una ceremonia programada para este miércoles, 17 de diciembre.
La iniciativa, que este año se ha ampliado a todo el territorio nacional con 17 localidades participantes (una por comunidad autónoma), tiene como objetivo “cambiar la realidad de los municipios participantes”, ha indicado en un comunicado este lunes la empresa especializada en productos de confitería y chocolate.
“La duodécima edición de ‘Juntos Brillamos Más‘ ha contado con una alta participación, respaldada por el firme apoyo de los municipios, lo que ha generado un notable incremento en las búsquedas online de los pueblos participantes”, ha explicado Ferrero Rocher.
Tejeda, miembro de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, ha ganado el certamen tras un proceso de votación popular desarrollado en tres fases eliminatorias, en el que los municipios participantes se redujeron de 17 a cinco, tres y finalmente a dos.
El 8 de diciembre se conocieron los pueblos finalistas de esta edición: Fuente del Maestre, en Extremadura, y Tejeda, en Canarias.
Durante la campaña, el pueblo grancanario llevó a cabo acciones de difusión que incluyeron la creación de un perfil en TikTok y la colaboración con personalidades del mundo del Carnaval y apoyo institucional de otros municipios y medios insulares, “logrando una gran viralidad en el proceso”.
El encendido tendrá lugar el próximo 17 de diciembre a las 18.30 horas (hora canaria) en una gala que presentará Jesús Vázquez junto al alcalde de la localidad, Francisco Juan Perera, y representantes del equipo directivo de Ferrero Rocher.
Tejeda se caracteriza por su arquitectura tradicional, con casas blancas y tejados a dos aguas, y por un entorno natural de “incalculable valor paisajístico” al situarse junto el Roque Nublo y el Roque Bentayga, símbolos geológicos de la isla y parte del Paisaje Cultural de Risco Caído, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.
Además, es conocido por sus almendros, que florecen en invierno, y por la elaboración artesanal de dulces como el bienmesabe y los mazapanes.