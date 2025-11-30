El pueblo de Canarias que llega a la final para lucir la iluminación dorada de Juntos brillamos más

La Navidad está a la vuelta de la esquina y también uno de los momentos más esperados: descubrir cuál será el pueblo que lucirá la famosa iluminación dorada de Ferrero Rocher. Esta duodécima edición de la campaña ‘Juntos Brillamos Más’ está considerada una de las más especiales hasta ahora, y llega cargada de novedades.
Este año la iniciativa arrancó de forma histórica. Por primera vez, se eligieron 17 municipios, uno por cada comunidad autónoma, como aspirantes al título. Todos ellos ya ostentan el reconocimiento de “Pueblo Ferrero Rocher Participante”, aunque el concurso entra en su fase clave tras conocerse cuáles han sido los cinco pueblos más votados y que, por tanto, continúan adelante.
La segunda ronda vuelve al formato tradicional: solo cinco localidades siguen en la carrera por la iluminación navideña. Además, la selección mantiene una amplia representación territorial. Los finalistas son: A Guarda (Pontevedra), Bullas (Murcia), Cudillero (Asturias), Fuente del Maestre (Badajoz) y Tejeda (Las Palmas).
Tejeda, el pueblo de Canarias que “quiere brillar más”
En el corazón de Tejeda destacan varios elementos patrimoniales de interés. Entre ellos se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro, un templo relativamente reciente que sustituyó a uno anterior, y el Parador de Tejeda, considerado uno de los alojamientos más emblemáticos del país por las espectaculares vistas panorámicas que ofrece sobre el paisaje montañoso que envuelve a esta localidad canaria.