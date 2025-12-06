Fotonoviembre 2025 entrega los premios de su XI Certamen de Fotografía Informativa y Documental

La Sala de Arte Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife, albergó este viernes la entrega de premios del XI Certamen Regional de Fotografía Informativa y Documental de Fotonoviembre.
En esta edición los premiados en la categoría de serie fueron el grupo formado por Roberto Casañas Afonso, Jesús Yagüe Suárez y Jesús Acosta Casañas, con Roferas (primer premio), y Luz María Sosa Contreras, por Días sin luz (segundo premio). En la categoría individual el primer premio lo recibió Filiberto Capote Martín (Félix Capote), por su trabajo Luz entre cenizas, y el segundo, el fotoperiodista de DIARIO DE AVISOS Fran Pallero, por Salto, muelle de Valleseco.
Este concurso se creó en 2005 con la voluntad de llamar la atención sobre la fotografía documental como instrumento de comunicación social y medio para divulgar la actualidad canaria entre la sociedad en general. En esta edición el ganador del primer premio a la mejor serie fotográfica recibe 1.500 euros y el segundo, 1.000 euros. En la categoría de fotografía individual, el ganador del primer premio obtiene 800 euros, y el segundo, 600 euros.