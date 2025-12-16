El Granca Live Fest anuncia tres nuevos artistas: apuesta por el pop y la música latina

El Granca Live Fest ha anunciado nuevas incorporaciones para su edición de 2026, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria, coincidiendo con el acto conmemorativo de su quinto aniversario.
A los artistas ya confirmados se suman ahora Dani Fernández, Danny Ocean y Carlos Rivera, ampliando un cartel que se encuentra ya muy definido, a falta de los últimos anuncios.
Estas incorporaciones se integran en una programación que ya incluía nombres como Alejandro Sanz, Dani Martín, Lola Índigo, Viva Suecia y Aitana, y refuerzan la presencia de artistas del panorama nacional e internacional.
La llegada de Dani Fernández consolida la apuesta por el pop español actual, mientras que Danny Ocean aporta proyección internacional con uno de los directos latinos más reconocidos del momento. Por su parte, Carlos Rivera se suma como una figura con amplia trayectoria y alcance internacional.
Con este avance, el cartel de artistas por día queda de la siguiente manera:
Jueves 2 de julio
- Dani Fernández
- Viva Suecia
- PtaZeta
- PlayaCoco
- Toni Bob
La organización adelanta que “la jornada contará además con una gran sorpresa aún por anunciar”.
Viernes 3 de julio
- Lola Índigo
- Danny Ocean
- Carlos Rivera
- Conjurer
- Wendy Ruiz
El viernes se completará con un artista principal pendiente de confirmación y una nueva incorporación.
Sábado 4 de julio
- Alejandro Sanz
- Aitana
- Dani Martín
- Grupo Frontera
- Agua del Chorro
- Dani Calero
- Quique Serra
Sobre el Granca Live Fest
El anuncio de estas novedades se realizó durante el acto celebrado en el Estadio de Gran Canaria con motivo del quinto aniversario del festival, que inició su trayectoria en 2022 con el objetivo de acercar a Canarias a los principales artistas del circuito de la música en vivo.
En sus cuatro ediciones celebradas, el Granca Live Fest ha reunido a más de 225.000 asistentes, con público procedente de todas las provincias españolas y de más de 50 países.
El festival ha generado un impacto económico acumulado de 95 millones de euros y más de 6.000 empleos directos, y cuenta con las certificaciones ISO 20121 y Eventsost, vinculadas a la gestión sostenible de eventos.
Además, mantiene una programación con presencia relevante de mujeres y una apuesta continuada por el talento emergente y la escena local, con artistas canarios.
El proyecto ha recibido seis nominaciones a los Iberian Festival Awards.
El Granca Live Fest está promovido y producido por New Event.