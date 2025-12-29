Los hermanos Padrón abrirán un nuevo restaurante en Tenerife: así será Sanabria-típicamente Santa Cruz

Sanabria-típicamente Santa Cruz será el nombre del futuro restaurante que los hermanos Juan Carlos y Jonathan Padrón abrirán en la capital tinerfeña, concretamente en el reformado Barceló Santa Cruz Contemporáneo, en la Rambla de Santa Cruz, número 116, que abrirá sus puertas el próximo día nueve de enero.
Los hermanos Padrón afrontan ahora el reto de abrir en la capital tinerfeña tras algún intento realizado años atrás que al final no fructificó. Así amplían su presencia en Canarias tras abrir después de la pandemia de la Covid su restaurante en el Royal Hideaway Corales, en Costa Adeje, donde lucen dos estrellas de la Guía Michelin y tres Soles de la Guía Repsol, y años más tarde el Poemas by Hermanos Padrón, en el hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, donde han obtenido una estrella Michelin, y dos Soles de la Guía Repsol. Hay que destacar que tanto el Royal Hideaway Corales como el Santa Catalina están gestionados por el Grupo Barceló al igual que el nuevo Contemporáneo.
Juan Carlos Padrón, junto al director del hotel Eduardo Kellner; el chef que se hará cargo del restaurante, Javier Riol; y el barman campeón nacional Yoni Mesa, nos explicaron los detalles de este proyecto gastronómico que abrirá sus puertas oficialmente el 19 de enero.
Padrón señaló que “el menú consistirá en reinterpretar algunos platos clásicos de la cocina tradicional de los bares y restaurantes de Santa Cruz y luego desarrollar una cocina tranquila, rica de producto y sobre todo lo que me gustaría es que vengan ciudadanos, residentes y turistas, a compartir en un maravilloso espacio como éste y a disfrutar de una gastronomía bien hecha”.
De momento Juan Carlos Padrón es reacio a comentar “algunos de los platos ya diseñados. Si es verdad que hay cosas divertidas y cosas clásicas que ha habido siempre en Santa Cruz. Por ejemplo, la ensaladilla. Pues puede haber una ensaladilla de de gamba canaria con botarga que está muy bien, ¿no?”, avanza.
El chef dice que será “una línea muy sencilla y clásica como son una buena torrija o un flan de huevo. Platos que van a ir acordes a lo que nosotros queremos plantear en este escenario. Sí es verdad que no va a ser un restaurante gastronómico como puede ser Poemas o El Rincón de Juan Carlos, son dos conceptos totalmente diferentes”.
Añade que “va a ser una cocina de compartir, una cocina rica donde se disfrute de buen producto y con mucho cariño. Pero no vamos a buscar estrellas ni vamos a ir a nada de eso porque al final ya las tenemos en los otros restaurantes. Pero sí es verdad lo que decía antes, que sea una cocina tranquila, de disfrute”.
Sanabria típicamente Santa Cruz quiere ser un homenaje a la ciudad, de ahí que se hayan buscado evocar sabores de platos que estén en el imaginario ciudadano de la capital tinerfeña.