El Rincón de Juan Carlos, dos estrellas Michelin, abrirá un restaurante ‘bistró’ en Santa Cruz

El Rincón de Juan Carlos, de los hermanos Juan Carlos y Jonathan, y de sus respectivas mujeres María José Plasencia y Raquel Navarro, abrirán un ‘bistró’ o un restaurante más informal a principios de 2026, una vez ya abierto al público el hotel Barceló Santa Cruz Contemporáneo, un icono en el corazón de la capital tinerfeña tras 17 meses de profunda renovación en la que ha pasado a ser un cuatro estrellas. El hotel renace con 135 habitaciones totalmente renovadas, varias con vistas a la Rambla de Santa Cruz y al lado del parque García Sanabria.
Los hermanos Padrón abren restaurantes bajo el paraguas de Barceló
El Rincón de Juan Carlos, que cuenta con dos estrellas Michelin en el Royal Hideaway Corales, gestionado por Barceló Hotel Group y que ha sido premiado en varias ocasiones en los Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS, cuenta también con otro restaurante en el hotel Santa Catalina, de Las Palmas de Gran Canaria, donde se replican los platos que salen de la cocina matriz. Ahora también figurarán en el hotel de Santa Cruz, que gestiona la misma compañía Barceló, con Fernando Turnes como director provincial.
El sueño de abrir en la capital tinerfeña que por fin ahora se ha cumplido
Esta no es la primera vez que Juan Carlos y su hermano Jonathan afrontan la posibilidad de abrir un restaurante en la capital tinerfeña. Recuerdo que hace unos diez años aproximadamente también hubo un intento de alojarse en el entorno de la iglesia de San Francisco y cuando todavía se encontraban en la zona de Los Gigantes, en el municipio sureño de Santiago del Teide.
La bodega catalana Perelada, reconocida entre las 50 mejores del mundo
La bodega Perelada ha sido reconocida en el puesto 22 de un total de 50 en el ranking The World’s Best Vineyards, que ha publicado recientemente en una ceremonia celebrada en la bodega Amelia Park Wines de Margaret River, en Australia. El presidente del Grupo Perelada, Javier Suqué, ha señalado que recibir “este reconocimiento es un honor que compartidos con todo el equipo” y que “representa la culminación de años de trabajo, innovación y un profundo respeto por el territorio y su tradición vitivinícola” en la zona del Empordà catalán.
Familia Torres gana el Premio Vinari de Enoturismo de cambio climático
Familia Torres ha obtenido el Premio Vinari de Enoturismo a la Mejor Actividad Medioambiental para el Ciclo Viña Viva, un conjunto de actividades familiares que abordan, de una manera lúdica y didáctica, aspectos relacionados con el medio ambiente y la viticultura regenerativa. Son talleres familiares que se llevan a cabo durante todo el año en la finca Mas La Plana, en Pacs del Penedès, cada uno centrado en una temática diferente, con el objetivo de acercar los visitantes a las prácticas sostenibles que realiza la bodega para combatir el cambio climático.
La guindilla
Impulso a la gastronomía
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene abierta, hasta el próximo lunes, 1 de diciembre, la consulta pública para diseñar el plan de medidas para reforzar la gastronomía española en el mundo. En concreto, dicho proceso de información pública, abierto desde el 26 de septiembre en la página web del ministerio, tiene como objetivo recibir aportaciones y sugerencias de cualquier agente interesado en el diseño del plan, enmarcado en la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA). El proyecto aspira a consolidar el papel de la gastronomía como “motor cultural, económico y social de España”. Habrá que estar pendiente.