Santa Cruz de Tenerife amplía el horario del ocio nocturno en Navidad: qué día y hasta qué hora cerrarán las discotecas

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recibido, por el momento, dos solicitudes para la celebración de macrofiestas privadas con motivo de las fiestas navideñas, concretamente una para el 31 de diciembre, Fin de Año, en la trasera del Auditorio, y otra para el 1 de enero de 2026 en el Palmetum.
La concejala del área, Zaida González, confirmó ayer a DIARIO DE AVISOS que ambos trámites se encuentran en ejecución, tras haber sido solicitados por la empresa Farra World para la fiesta denominada Día Uno, en la zona del Auditorio, y otro para el denominado Day One, a cargo de Thr33 Events, en el Palmetum.
La edil apuntó que “las fiestas de Navidad o Fin de Año que se desarrollen en discotecas o locales de ocio no tienen la obligación de comunicar las solicitudes al contar con los permisos de apertura correspondientes a esa actividad”.
Además, con el objetivo de responder a las peticiones que se reciben en esas fechas por parte del subsector, para atender la demanda de público y dinamizar la actividad económica de la ciudad, Urbanismo también ha ampliado el horario de apertura de bares y discotecas para los días 24 y 31 de diciembre, y lunes 5 de enero.
Durante esas fechas, las discotecas, salas de baile y de fiesta con espectáculo podrán permanecer abiertas hasta las 7.30 horas, mientras que las de concierto, hasta las 6.30 horas.
Por su parte, los café-teatro, café-concierto y establecimientos turísticos con actividad musical o karaoke podrán operar hasta las 5.00 horas.