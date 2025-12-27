Un jabalí se cuela en la pista y obliga a cerrar el aeropuerto

El aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, Galicia, ha tenido que interrumpir sus operaciones este sábado por la presencia de un jabalí en la pista, lo que ha obligado a desviar varios vuelos al aeropuerto de Santiago de Compostela-Rosalía de Castro, según han confirmado fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).
El incidente se detectó en las inmediaciones de la pista y se mantuvo durante aproximadamente una hora, período durante el cual dos vuelos —procedentes de Madrid y de Milán— fueron desviados a Santiago de Compostela.
Además de los desvíos, dos vuelos que tenían programado despegar desde A Coruña —uno con destino a Madrid y otro a Barcelona— quedaron paralizados hasta que la presencia del animal fue controlada y la pista pudo ser asegurada por los servicios correspondientes.
Una vez localizado y retirado el jabalí del recinto aeroportuario, el aeródromo retomó sus operaciones habituales y el tráfico aéreo se reanudó con normalidad.
Los animales también se cuelan en los aeropuertos canarios
La presencia de animales en pistas aeroportuarias ha provocado en distintas ocasiones la paralización temporal de operaciones en aeropuertos de Canarias, con retrasos y desvíos de vuelos.
En septiembre de 2024, un perro accedió a la pista del aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, lo que obligó a suspender despegues y aterrizajes hasta que el animal fue retirado por personal del aeródromo. La incidencia provocó retrasos en varias operaciones.
Un episodio similar se produjo en septiembre de 2023 en el aeropuerto de Gran Canaria, cuando un perro suelto en la pista obligó a un vuelo procedente de Tenerife a abortar el aterrizaje. El tráfico aéreo quedó momentáneamente detenido hasta que el animal fue localizado y retirado, reanudándose después la operativa.
También en 2019, la irrupción de dos perros en la pista de Tenerife Norte dejó el aeródromo inoperativo durante alrededor de una hora, con retrasos y desvíos de vuelos mientras se garantizaba la seguridad de las operaciones.
Cómo se actúa ante la presencia de un jabalí en el aeropuerto
Los aeropuertos cuentan con protocolos específicos de seguridad para actuar ante la presencia de animales en zonas operativas, enmarcados en los planes de gestión del riesgo por fauna.
Cuando se detecta un animal en pista, se procede a la suspensión temporal de despegues y aterrizajes hasta confirmar que la zona está completamente despejada. La incidencia se comunica a la torre de control y a las aeronaves mediante los canales operativos correspondientes.
De forma paralela, se activa al personal de seguridad y control de fauna del aeropuerto, encargado de localizar, capturar o retirar al animal de manera segura, evitando riesgos tanto para las aeronaves como para el propio animal.
Una vez asegurada la pista, se autoriza la reanudación gradual de las operaciones aéreas, ajustando horarios y movimientos en función de la afectación generada por la incidencia.
Estos procedimientos buscan garantizar la seguridad operacional y minimizar el impacto en el tráfico aéreo ante situaciones de riesgo derivadas de la presencia de fauna en aeródromos.