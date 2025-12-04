La Aemet avisa a Canarias: vuelve la calima a partir de este viernes

La calima en altura puede afectar a Canarias desde el mediodía de este viernes, según la Aemet.
En el mar habrá este o noreste 4 o 5, arreciando temporalmente a 6 en el sureste y extremo noroeste. Fuerte marejada. En el nordeste, cerca de la costa, este o noreste 3 o 4. Marejada y en la costa oeste, variable 1 a 3 metros.
PREDICCIÓN POR ISLAS PARA ESTE VIERNES:
LANZAROTE
Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas durante la tarde. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día. Temperaturas máximas en ligero ascenso, mínimas sin cambios o con algún ligero descenso. Viento de flojo a moderado del nordeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 17 23
FUERTEVENTURA
Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas durante la tarde. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día. Temperaturas máximas en ligero ascenso, mínimas en ligero descenso. Viento de flojo a moderado del nordeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 18 23
GRAN CANARIA
Por la mañana, nuboso en el norte y poco nuboso o despejado en el resto. Por la tarde tenderá a intervalos de nubes medias y altas en toda la isla. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur. Temperaturas máximas en ligero ascenso, mínimas con algún ligero descenso. Viento de flojo a moderado del nordeste en costas, y del este o sureste en medianías y zonas altas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 19 22
TENERIFE
Por la mañana, nuboso en la vertiente norte y suroeste, poco nuboso o despejado en el resto. Por la tarde y noche intervalos de nubes medias y altas y sin descartar lluvia débil en zonas altas. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. En costas, viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en el sureste que amainará a flojo por la tarde. En medianías y zonas altas rolará a este y sureste durante la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 18 21
LA GOMERA
Durante la mañana, intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto, que tenderá por la tarde a intervalos de nubes medias y altas. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste tendiendo a flojo tras el mediodía. En medianías y zonas altas rolará a sureste durante la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 19 23
LA PALMA
Nuboso en el norte y este sin descartar lluvia débil de madrugada. Poco nuboso en el resto con algún intervalo en la vertiente oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en la zona de El Paso y en extremos sureste y noroeste. En medianías y zonas altas rolará a este y sureste durante la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 16 21
EL HIERRO
Durante la mañana, intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto, que tenderá por la tarde a intervalos de nubes medias y altas. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste. En medianías y zonas altas rolará a sureste durante la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 13 15
