El mar golpea con fuerza en La Laguna: bandera roja y petición urgente del Ayuntamiento

En La Barranquera y Jóver se ha izado la bandera naranja
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha indicado que las zonas de baño de Punta del Hidalgo y Bajamar se encuentran con bandera roja debido al mal estado del mar en la tarde de este miércoles, 3 de diciembre de 2025.

La Barranquera y Jóver presentan un escenario más complicado ante los fenómenos costeros que afectan al litoral lagunero, por lo que se ha procedido al izado de la bandera naranja.

Desde el Consistorio insiste: “Rogamos que extremen las precauciones ante el mal estado del mar”.

Cabe recordar que se mantiene la prealerta por fenómenos costeros declarada por el Ejecutivo regional.

Para evitar sustos innecesarios, es recomendable que no se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.

