La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: viento, calima y lluvia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la entrada de calima ligera en Canarias, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, después de varias jornadas marcadas por lluvias débiles, cielos nubosos en las islas de mayor relieve y rachas muy fuertes de viento en diversos puntos del Archipiélago.
Para mañana, jueves, no se descarta que sigan produciéndose rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. Asimismo, cabe recordar que se mantiene la prealerta por fenómenos costeros declarada por el Ejecutivo regional.
Calima
Según la previsión, el viernes habrá una mayor estabilidad atmosférica, con intervalos nubosos en los nortes y cielos más despejados en el resto de islas. Esta mejora general vendrá acompañada de polvo en suspensión.
La Aemet descarta, al menos de momento, fenómenos significativos para la jornada, aunque prevé un ligero ascenso de las temperaturas, especialmente en zonas medias y altas de las islas orientales y del sur de Gran Canaria, con máximas que podrían alcanzar los 23 grados.
En el resto de las Islas, el viernes se mantendrá el régimen habitual de alisios, con temperaturas sin grandes cambios y predominio de las brisas en las costas del suroeste.