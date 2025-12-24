La Aemet lo confirma: Papá Noel traerá lluvias a Canarias

Inestabilidad meteorológica en Canarias, con lluvias débiles a moderadas, especialmente en el norte de las islas montañosas, un descenso de las temperaturas máximas y viento intenso, que podrá dejar rachas muy fuertes en zonas de cumbre.
Según la previsión, el cielo se mantendrá nuboso o con intervalos nubosos en buena parte del Archipiélago, con chubascos ocasionales, mientras que el viento soplará inicialmente del noroeste, girando a noreste a lo largo del día. Las rachas más intensas se esperan en cumbres y vertientes este y oeste, con especial incidencia en las cumbres centrales y la Cordillera Dorsal de Tenerife.
En cuanto al estado de la mar, se espera viento del oeste, noroeste y norte de fuerza 3 a 5, aumentando puntualmente a 5 o 6, con marejadilla o marejada. Habrá mar de fondo del norte o noroeste, con olas de alrededor de dos metros, y no se descartan aguaceros ocasionales en el norte.
Lanzarote
Cielos nubosos con probables lluvias débiles a moderadas durante la madrugada y primeras horas, tendiendo después a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas. Viento del noroeste moderado, girando a norte por la tarde, con posibles rachas fuertes en el interior.
Arrecife: 15 °C / 20 °C.
Fuerteventura
Situación similar a Lanzarote, con lluvias débiles a primeras horas y tendencia a cielos poco nubosos. Ligero descenso de las máximas. Viento del noroeste moderado, girando a norte, con rachas fuertes en Jandía.
Puerto del Rosario: 15 °C / 20 °C.
Gran Canaria
En el norte, cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, localmente persistentes en medianías, remitiendo por la tarde y abriendo claros en costas. En el resto, intervalos nubosos y baja probabilidad de chubascos en el sur. Viento del noroeste girando a norte, con rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes este y oeste.
Las Palmas de Gran Canaria: 17 °C / 20 °C.
Tenerife
Nuboso en el norte con lluvias débiles a moderadas, más persistentes en medianías, tendiendo a mejorar por la tarde en costas. En el resto, intervalos nubosos y probables chubascos en el sur por la tarde. Viento del noroeste girando a noreste, con rachas muy fuertes en el nordeste, la vertiente oeste, la Cordillera Dorsal y las Cañadas del Teide.
Santa Cruz de Tenerife: 16 °C / 21 °C.
La Gomera
Cielos nubosos, sobre todo en el norte, con lluvias débiles a moderadas. Apertura de claros en costas por la tarde. Viento del noroeste girando a noreste, con rachas fuertes en cumbres y vertientes expuestas.
San Sebastián de La Gomera: 17 °C / 21 °C.
La Palma
Nuboso en el norte con lluvias débiles a moderadas, localmente persistentes en medianías. En el resto, intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco en el sur. Viento del norte girando a noreste, con rachas fuertes en zonas altas y vertientes noroeste, nordeste y sureste.
Santa Cruz de La Palma: 15 °C / 19 °C.
El Hierro
Predominio de cielos nubosos, especialmente en el norte, con lluvias débiles. Apertura de claros a últimas horas. Viento del noroeste girando a noreste, con rachas fuertes en zonas altas y extremos de la Isla.
Valverde: 12 °C / 14 °C.
La Aemet recomienda precaución, especialmente en zonas de cumbre, áreas expuestas al viento y en el litoral norte, donde el oleaje y las rachas fuertes pueden complicar la jornada.