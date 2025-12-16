La APT propone a Eliseo Izquierdo y Elfidio Alonso al Premio Canarias 2026

La junta directiva de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife (APT) ha propuesto la candidatura conjunta de Eliseo Izquierdo Pérez y Elfidio Alonso Quintero al Premio Canarias de Comunicación, para su convocatoria de 2026.
La propuesta se trató en la reunión de la APT celebrada el pasado 10 de diciembre. Tras una amplia deliberación, se acordó por unanimidad proponer los nombres de ambos periodistas basándose en sus dilatadas trayectorias profesionales, con dedicación plena, en sus respectivas etapas en activo en distintos medios, al ejercicio del periodismo y la comunicación, que alternaron con otras valiosas aportaciones en la docencia, la investigación, el arte y la literatura.
LAS TRAYECTORIAS
Eliseo Izquierdo Pérez (La Laguna, 1931) es graduado en Periodismo por la Escuela Oficial de Periodismo (EOP) de la Universidad de La Laguna (ULL), licenciado en Filología Románica por la misma universidad y en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Madrid.
Además de su labor como periodista, ha sido docente en la Universidad de La Laguna, en las secciones filiales masculina y femenina del IES Cabrera Pinto, en el sector de Taco, y en el Seminario Diocesano de Tenerife. Es académico numerario (1972) y de honor (2010) de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, de la que fue secretario (1972-2001) y presidente (2001-2009), y académico correspondiente de la de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la de Artes y Ciencias de San Juan de Puerto Rico.
La asociación valora, además del ejercicio periodístico de los candidatos, sus aportaciones en otros ámbitos
Elfidio Alonso Quintero (La Laguna, 1935), además de músico, compositor, investigador y folclorista, es periodista y escritor. Se ha dedicado también a la política y fue alcalde de su municipio natal, así como diputado del Parlamento de Canarias. Es licenciado en Derecho y Periodismo por la Universidad de La Laguna y ha trabajado como periodista en varios medios de comunicación. Como escritor, ha cultivado diversos géneros literarios: teatro, poesía, cuento, novela y ensayo.
Alonso es conocido por su labor en la difusión de la música canaria y su relación con los ritmos populares de la hispanoamericana. En 2018 recibió el galardón de honor en la primera edición de los Premios Canarios de la Música por su contribución a la cultura isleña. Muchas de sus creaciones están publicadas, entre más de 300 canciones de corte popular y folclórico con el grupo Los Sabandeños, del que ha sido director y fundador.