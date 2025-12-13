La Laguna refuerza la vigilancia en las zonas del litoral ante lo que puede venir en las próximas horas

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha presidido a primera hora de la tarde de este sábado una reunión de coordinación del dispositivo de seguridad del CECOPAL, para analizar la situación en el municipio como consecuencia de la borrasca Emilia. Tras las incidencias registradas anoche en distintos puntos, la jornada del sábado está transcurriendo con mayor normalidad, si bien se han registrado nuevamente caídas de ramas y cableado eléctrico en distintos puntos debido a las fuertes rachas de viento.
Luis Yeray Gutiérrez ha valorado el trabajo que se viene realizando de manera coordinada entre las distintas áreas municipales “para atender de inmediato todas las incidencias que se han producido hasta ahora”. “Permanecemos muy atentos a la evolución del temporal en las próximas horas, especialmente en las zonas del litoral, y hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se sigan cumpliendo a rajatabla las directrices marcadas por el área de seguridad de este ayuntamiento y a mantenerse informados a través de canales oficiales”, ha indicado el alcalde.
En la reunión de coordinación han tomado parte los concejales de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo; Servicios Municipales, Fran Hernández; Urbanismo, Adolfo Cordobés; Bienestar Social, María Cruz; Medioambiente, Domingo Galván, y el subcomisario de la Policía Local, Jesús González.
La vigilancia policial en los enclaves de la costa se ha reforzado, ya que en las próximas horas se espera la pleamar. El fuerte oleaje ha causado daños en el Camino de San Juanito, en Punta del Hidalgo, que permanece cerrado desde el día de ayer. Pese a ello, la Policía Local ha tenido que advertir a varias personas que se habían adentrado en el sendero haciendo caso omiso a la señalización. Desde el área de Seguridad Ciudadana se insiste en la recomendación de mantenerse lejos de las zonas a las que pueda llegar el mar.
El Centro de Coordinación de emergencias también ha recibido durante el día algunos avisos de aguas fecales, al haber saltado las alcantarillas, situación que fue atendida de inmediato por los servicios municipales y personal de la empresa mixta Teidagua.
En los caseríos de Anaga no ha habido ningún tipo de contratiempo, si bien se mantiene la plena coordinación con el Cabildo de Tenerife y el resto de los ayuntamientos competentes en caso de que sea preciso intervenir.
Desde el área de Bienestar Social se informa de que hasta el momento no se ha tenido que recurrir a ningún tipo de alojamiento alternativo, si bien se disponen de hasta 38 plazas en caso necesario. El camping de Punta del Hidalgo se ha cerrado a los usuarios. No obstante, las caravanas que ya se encontraban allí, y que provienen de otras islas, se han mantenido en el recinto tras valorarse la situación y considerar que no existe ningún tipo de riesgo para los caravanistas.
Por otro lado, los Servicios Municipales han retirado unos 200 elementos decorativos de iluminación navideña, bien por precaución bien porque se han visto dañados. En otras estructuras se ha reforzado su anclaje por seguridad.
También se ha llevado a cabo una revisión de las zonas susceptibles de riesgo en caso de lluvias torrenciales, como barrancos, donde la situación es de normalidad. Las obras del barranco de la Carnicería no se han visto afectadas por la borrasca.