baloncesto

EN VIVO | La Laguna Tenerife-Trapani Shark

Los insulares quieren certificar la primera plaza del grupo
EN VIVO | La Laguna Tenerife-Trapani Shark
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Laguna Tenerife retoma la Basketball Champions League (BCL), coincidiendo con la visita al Santiago Martín de un peligroso Trapani Shark (20.00 hora insular  Líder invicto del Grupo D (4/0) y a dos jornadas para el cierre de la fase de grupos, la escuadra de Txus Vidorreta buscará amarrar ya la clasificación matemática para el Top 16 como primero y sin necesidad de afrontar el exigente peaje del play-in (eliminatoria a tres partidos entre segundos y terceros clasificados).

Primer cuarto

Claro 8-0 de inicio para La Laguna Tenerife pero los italianos respondieron (8-12) .

La incidencia de Jaime Fernández era tal desde que entró en pista que los italianos pararon el duelo con 16-14. La Laguna Tenerife había devuelto un 8-0.

Trapani Shark, aprovechando los errores locales, cerró la manga con 20-22.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas