EN VIVO | La Laguna Tenerife-Trapani Shark

La Laguna Tenerife retoma la Basketball Champions League (BCL), coincidiendo con la visita al Santiago Martín de un peligroso Trapani Shark (20.00 hora insular Líder invicto del Grupo D (4/0) y a dos jornadas para el cierre de la fase de grupos, la escuadra de Txus Vidorreta buscará amarrar ya la clasificación matemática para el Top 16 como primero y sin necesidad de afrontar el exigente peaje del play-in (eliminatoria a tres partidos entre segundos y terceros clasificados).
Primer cuarto
Claro 8-0 de inicio para La Laguna Tenerife pero los italianos respondieron (8-12) .
La incidencia de Jaime Fernández era tal desde que entró en pista que los italianos pararon el duelo con 16-14. La Laguna Tenerife había devuelto un 8-0.
Trapani Shark, aprovechando los errores locales, cerró la manga con 20-22.