La Palma, la primera isla canaria que regulará el uso de la pirotecnia para respetar a personas con sensibilidad auditiva y animales

El Cabildo de La Palma ha aprobado por unanimidad una moción del grupo de gobierno destinada a promover un uso ético y responsable de la pirotecnia en las celebraciones insulares, con el fin de reducir su impacto en personas con sensibilidad auditiva y en los animales.
La propuesta, defendida por la consejera de Medio Natural, Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Mónica Gómez, busca “un punto de equilibrio” entre el carácter festivo de los fuegos artificiales y el respeto a quienes padecen sensibilidad acústica u otros trastornos.
La consejera ha recordado que semanas atrás, la Consejería de Servicios Sociales ya había remitido una carta a los ayuntamientos para abordar conjuntamente esta problemática, ahora refrendada por el pleno.
Gómez ha subrayado que en los últimos meses las celebraciones en la Isla han incrementado el uso de fuegos artificiales, lo que ha puesto de relieve la necesidad de compatibilizar las tradiciones festivas con el bienestar de la ciudadanía y de los animales.
Ha recordado, además, que los altos niveles de ruido pueden generar efectos adversos en personas del espectro autista o con sensibilidad auditiva, así como en mascotas.
El acuerdo insta al Cabildo a liderar un trabajo conjunto con los 14 municipios de la Isla para definir criterios comunes de sensibilidad en el uso de pirotecnia, impulsando la creación de una Mesa de Trabajo encargada de elaborar un posible modelo de ordenanza que cada ayuntamiento podrá valorar e implementar.
Este órgano contará con representantes públicos, entidades del tercer sector vinculadas a personas con trastornos del espectro autista y sensibilidad acústica, profesionales del Colegio de Veterinarios, comisiones de fiestas, organizadores de eventos y empresas del sector pirotécnico.