La vieja, protagonista del V Concurso Cocinando el Mar

Madrid Fusión Alimentos de España y Mercamadrid convocan la quinta edición del concurso ‘Cocinando el Mar’, que tiene como objetivo poner en valor la extraordinaria capacidad creativa culinaria de nuestro país en torno a los productos de la pesca y acuicultura. En esta quinta edición, se seleccionará la mejor receta y ejecución final elaborada con uno de los pescados más apreciado en Canarias, la vieja.
La vieja, esta especie de “pez loro” que responde al nombre científico de ‘sparisoma cretense’, es un ejemplar muy activo y curioso que destaca por la belleza de su colorido. Este bonito pez no es exclusivo de Canarias, sino que también habita mares templados subtropicales del Mediterráneo y el Atlántico nororiental.
Su tamaño va de 30 centímetros en los ejemplares más pequeños, hasta los 70 centímetros de los más grandes, siendo generalmente los machos los de mayor envergadura.
La vieja es una de las especies protagonistas del Mercado Central de Pescados de Mercamadrid, un inmenso escaparate de pescado a disposición de la restauración y la hostelería. Gracias a las empresas del Mercado de Pescados, en sus instalaciones se ofrece cada día una gran variedad de pescados y mariscos. Ingredientes clave para garantizar una alimentación saludable, acorde con la dieta mediterránea.
La gran final de este concurso se celebrará durante la XXIV Cumbre Internacional de Gastronomía Madrid Fusión Alimentos de España 2026, que tendrá lugar en IFEMA durante los días 26, 27 y 28 de enero en los pabellones 14.0 y 14.1.
Los participantes enviarán una única receta que esté elaborada y tenga como base principal del plato el uso de la vieja.
La receta deberá incluir una ficha técnica que indicará los ingredientes y el proceso de elaboración. Además, debe ir acompañada de una fotografía en alta resolución, mínimo 300ppp, en formato .jpg.
Dicha documentación, junto con sus datos identificativos (nombre del participante, email, teléfono y lugar de trabajo) deberá enviarse por email a mpardo@vocento.com
La hora y fecha límite para la recepción de recetas son las 23:59 h del 1 de enero de 2026.
De entre todas las recetas recibidas se seleccionarán las 6 recetas que pasarán a la final. La final tendrá lugar el lunes 26 de enero, en Madrid Fusión.