Las entradas de Fimucité en el Auditorio de Tenerife, “el mejor regalo navideño”

Con la mirada puesta en su vigésima edición, Fimucité, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, fundado y dirigido por el compositor y director de orquesta Diego Navarro, invita a celebrar estas fiestas navideñas con un regalo inolvidable: las entradas para sus conciertos en el Auditorio de Tenerife, que tendrán lugar los días 16, 17, 18 y 19 de julio de 2026.
La próxima edición del festival reunirá a grandes artistas en torno a las bandas sonoras más queridas del séptimo arte. Entre los espectáculos ya confirmados, destaca el esperado Star Wars: A New Hope In Concert, que podrá disfrutarse en dos funciones, el viernes 17 y el sábado 18 de julio, en formato live-to-picture. Con la batuta de la compositora y directora de orquesta irlandesa Eímear Noone, la Sinfónica de Tenerife interpretará en directo la legendaria partitura de John Williams mientras se proyecta la película que dio origen a la saga galáctica. Las entradas para esta experiencia oscilan entre los 45 y los 60 euros.
Antes, el jueves 16 de julio, la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife acogerá el estreno en España de John Williams Reimagined, una propuesta ideada por Robert Townson, considerado el mayor productor de bandas sonoras de la historia. Este recital ofrecerá una nueva mirada sobre la música del compositor más nominado en los Óscar, con arreglos del pianista Simone Pedroni y las interpretaciones de Sara Andon (flauta) y Cecilia Chan (chelo). Las entradas para este concierto tienen un precio de 30 euros.
El broche final llegará el domingo 19 de julio con la Fimucité 20 Red Carpet Gala, dirigida por Diego Navarro. El concierto de clausura reunirá a la Sinfónica de Tenerife y al Tenerife Film Choir en un recorrido por partituras legendarias, nominadas y galardonadas en los Óscar. Desde El mago de Oz hasta Dune. Las entradas individuales para este concierto también oscilan entre los 45 y los 60 euros.
Además, el Auditorio de Tenerife pone a disposición del público un abono especial que incluye las funciones de Star Wars: A New Hope In Concert y la Fimucité Red Carpet Gala, con un importante descuento sobre el precio total de las localidades. Una oportunidad ideal para asegurar asiento en las dos citas sinfónicas más esperadas de esta edición y disfrutar de la experiencia completa.
Las entradas y abonos pueden adquirirse en la taquilla del Auditorio de Tenerife y a través de su web, www.auditoriodetenerife.com. Fimucité invita al público a anticipar su compra para no perderse esta celebración histórica, que convertirá a Tenerife, del 3 al 19 de julio de 2026, “en el epicentro mundial de la música para el cine”.
Para celebrar a lo grande su 20ª edición, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife cuenta con el apoyo como máximo patrocinador de Turismo de Tenerife, por parte del Cabildo, quien también lo apoya a través de la Consejería de Cultura. Asimismo, patrocinan el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias. Fimucité agradece la implicación de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Auditorio de Tenerife, así como de otros colaboradores públicos y privados.