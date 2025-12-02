Las Islas se afianzan como espacio de diálogo de África y América Latina en el audiovisual de no ficción

Miradas Afroindígenas, el Festival y Mercado Internacional de Cine de Realidad de Canarias, consolida a las Islas como territorio “para la fusión de África y América Latina en el ámbito del cine de realidad”. Esta edición, que se clausuró el sábado, 29 de noviembre, “podríamos calificarla como de implantación y consolidación del Miradas Afroindígenas en Puerto de la Cruz, tanto en la parte industrial como en la relativa a las proyecciones y el público; creemos que ha gustado, que ha satisfecho las necesidades de todos: el público, los estudiantes y la gente de la industria; por eso estamos muy contentos con esta edición”, asegura su director, el cineasta tinerfeño David Baute.
Miradas Afroindígenas se desarrolló desde el 22 noviembre en su primera edición como programa integral. Surgido a partir de la incubadora de proyectos gestada hace cinco años entre República Dominicana y Tenerife, se convierte en un programa que incluye tres ámbitos de desarrollo: el de la industria, con su mercado internacional; el del festival en sí, con las proyecciones y encuentros con cineastas, y el de formación, que contempla varias ramas educativas, dirigidas a generar públicos dispuestos a la reflexión en torno a los aportes del cine de realidad, tanto en sus temáticas como en sus propuestas estéticas mediante el cuidado de sus propuestas narrativas.
Miradas Afroindígenas se concibe como “un espacio en el que la cinematografía del sur, la cinematografía del continente africano y de Latinoamérica se fusionan para generar proyectos, con Canarias como enclave de este proceso, donde también los cineastas canarios participan; esto es lo que ocurre en nuestro mercado, en su sección de desarrollo de proyectos, donde se fortalecen de forma creciente estos lazos y se genera la posibilidad de que estos proyectos puedan obtener apoyos en la financiación, la producción y en posibles ventas. Para nosotros, es un espacio de trabajo fundamental, porque será el que alimente la programación cinematográfica que llevamos a cabo en el festival”, subraya Baute.
“En el festival hemos tenido la suerte de contar con algunas películas desarrolladas en la incubadora de Miradas Afroindígenas, que venimos desarrollando desde hace cinco años con Johanné Gómez Terrero entre República Dominicana y Canarias”, subraya el director del festival. Además de estas películas, la pantalla de la Sala Timanfaya se ha enriquecido con la obra de “grandes cineastas, como José Luis Guerín o Maite Alberdi, a los que hemos tenido la suerte de tener en Puerto de la Cruz, lo que sitúa al festival en un espacio para el pensamiento y la reflexión del cine documental contemporáneo, como un lugar no solo para visionar películas, sino para hablar y debatir sobre el cine de realidad”.
En cuanto a la tercera columna que sostiene a Miradas Afroindígenas, la educativa, su objetivo es la formación de nuevos públicos, bien sea con proyecciones para escolares y estudiantes de institutos, a los que, además de la proyección, se los invita a encontrarse con sus protagonistas, charlar con ellos y debatir. A ello se añade una labor de formación de la mirada crítica del público, todo con el objetivo de afrontar el panorama “cada vez más complejo del tipo de consumo audiovisual actual, que evoluciona desde las redes sociales hacia mensajes que no entran en profundidad, sin contar con un poso de desarrollo, de investigación previa, algo que contrasta con la mirada reposada de los documentalistas, que construyen todo un relato a partir de la observación. Necesitamos que ese público se vaya acercando a este tipo de cine y para ello hemos generado las aulas de la crítica, donde trabajamos con estudiantes de audiovisual y con el público en general”, destaca Baute.
Respecto a Miradas Afroindígenas Market, su coordinador, Valentín Romero, asegura que su desarrollo ha sido “muy satisfactorio, con la presentación de proyectos de países tan diversos como Perú, Portugal, Argentina, Brasil, Venezuela, Mauritania, Honduras, Panamá y, por supuesto, de Canarias, ante canales y fondos que los han recibido muy positivamente. Al menos ese es el feedback que nos han dado, entre otros, de RAI, RTVE, Asharq, TVP, ORF o la Radio Televisión Pública portuguesa, que ya ha anunciado su participación en alguno de los proyectos”. Además, esta semana continúan reuniones online con canales como Al Jazeera.
Estos encuentros son también “provechosos para las productoras canarias que participaron en el pitch, así como para las que han mantenido encuentros profesionales y han asistido a asesorías dentro de otros espacios del mercado”.
Romero subraya que tanto Puerto de la Cruz como las instalaciones empleadas “han encantado a los diversos participantes, por lo único y sorprendente de los espacios utilizados, como la Sala Andrómeda del Complejo Turístico Martiánez”.