Buscan a un joven desaparecido en Canarias

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta urgente para localizar a László G. P., un joven de 29 años cuyo rastro se perdió el 1 de diciembre de 2025 en la isla de La Palma.
La difusión del caso se ha intensificado este lunes, cuando el colectivo ha publicado su ficha de búsqueda en redes sociales con el objetivo de recabar información ciudadana.
Según la alerta, László mide 1,86 metros, tiene complexión delgada, pelo castaño, ojos grises, rastas, barba y un tatuaje en los brazos.
La última vez que fue visto se encontraba en la Isla Bonita. Tanto la asociación como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad piden a cualquier persona que pueda aportar datos que contacte de inmediato a través del teléfono 868 286 726.