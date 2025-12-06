Encuentran a Daniel, que había desaparecido en Canarias

La asociación SOS Desaparecidos lanzó este sábado, 6 de diciembre de 2025, una alerta para encontrar a Daniel R. S., desaparecido en Canarias desde ayer, viernes.
El hombre, de 77 años, había sido visto por última vez en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
Desde SOS Desaparecidos confirman que el hombre ha sido localizado, por lo que ha procedido a desactivar la mencionada alerta.
Últimos datos oficiales de desapariciones en Canarias
Canarias es una de las comunidades con más desapariciones de toda España, según reflejan los datos del último Informe Anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), presentado por el Ministerio del Interior.
Estas son algunas claves que se desprenden de este informe:
- En proporción a su población, Canarias es la región más afectada del país.
- Además, una de cada seis desapariciones activas en España ocurre en las Islas, lo que revela un problema estructural y persistente.
- El CNDES explica que más del 55% de los desaparecidos son localizados en las primeras 72 horas, y un 72% en la primera semana.
- En la provincia de Las Palmas, de las 3.333 desapariciones registradas en 2024, el 87% fueron de menores, el porcentaje más alto del país.